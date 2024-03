加州怪獸暴風雪積雪超過3公尺　職員「挖隧道」才能上班

▲美國加州內華達山脈遭強勁暴風雪襲擊,積雪深達3米。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

美國加州內華達山脈上月29日遭怪獸級冷風暴侵襲,迎來本季末最嚴重暴風雪,部分地區積雪超過3公尺,滑雪勝地員工要挖隧道才能抵達公司門口。國家氣象局警告,新一波冷風暴即將登陸,預計降雪將持續至當地5日傍晚。

美聯社報導,強力暴風雪自2月29日襲擊太浩湖(Lake Tahoe),暴風雪警報範圍覆蓋超過300英里的山區,80號州際公路(I-80)和其他道路受阻及封閉,超過2萬4000個家庭和企業因此停電,多座滑雪勝地也被迫關閉2天。

其中坐落在雷諾(Reno)以西46英里山峰、海拔7000英尺的Sugar Bowl滑雪場記錄到本次風暴最高降雪量,辦公室門前積雪深度超過10英尺(3公尺),職員必須先挖出幾英尺的隧道,穿過隧道才能抵達前門。然而當他們費盡千辛萬苦終於進到辦公室,走到2樓打開另一扇門,看到的卻是另一堵從地板到天花板的雪牆,讓他們哭笑不得將此景分享到社交平台X與網友分享。

