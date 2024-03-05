海地暴動緊急狀態！美國呼籲公民盡速離境　加拿大關閉使館





▲海地首都太子港爆發動亂，黑幫首腦誓言推翻政府。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

海地近期出現動亂，監獄囚犯大規模越獄，政府3日宣布進入緊急狀態。美國白宮4日表示，嚴重關切海地急速惡化的安全局勢，呼籲公民盡快離境，大使館證實僅提供有限服務。另外，加拿大已宣布暫時關閉大使館。

福斯新聞、法新社報導，美國呼籲在海地境內的美國公民應盡速離境，同時發布針對海地發布旅行警示。美國駐海地首都太子港大使館透過新聞稿稱，由於與幫派有關的暴力及其對交通基礎設施的影響，大使館4日僅提供的服務有限，「勿前往海地旅行。如果你是在海地的美國公民，請盡快搭乘商業或其他私人交通工具離開海地。」

美國大使館也提到，必須前往海地者應該遠離群眾，密切關注當地媒體最新消息，準備好在當地長時間躲避的準備，採取預防措施，包括保持低調、天黑後待在室內、在遊客密集區保持警惕、制定個人安全計畫等。

▲海地政府3日宣布進入72小時緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

海地武裝幫派周末突襲首都太子港的主要監獄，導致大量囚犯集體越獄，上千人逃亡，獄內只剩不到100人，黑幫公開宣稱要推翻政府。海地政府3日晚間宣布進入為期72小時的緊急狀態，同時實施宵禁，宵禁措施自傍晚6時持續至隔日清晨5時。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，嚴重關切海地急速惡化的安全局勢。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）直言，對於太子港迅速惡化的安全局勢感到震驚。