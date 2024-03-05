病房陪3天目睹兒死　媽傷心辦喪禮突然收到「已死兒傳簡訊要錢」

▲女正要把兒子火化時，突然收到對方傳的簡訊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大女子海瑟(Heather Insley)接到渥太華醫院電話通知，43歲兒子尚恩(Sean Cox)被發現生命情況危急，目前人躺在醫院，她與丈夫急忙前往醫院確認患者就是兒子，後來人搶救無效身亡，沒想到正在準備喪禮時，竟然收到已死去兒子傳來的簡訊。

加拿大媒體CBC報導，女子海瑟今年1月接到渥太華當地醫院Montfort Hospital電話，前往醫院發現兒子尚恩情況嚴重，在醫院度過痛苦的3天後，兒子還是死亡，正當她打算舉辦喪禮把遺體火化時，突然收到一個未知號碼傳來的簡訊，對方自稱是她的兒子尚恩，還要她幫忙匯錢。

海瑟表示，當時她與丈夫以為傳簡訊來的人是不要臉的騙子，就沒有多作理會，然而隔天她又收到訊息，好奇打電話過去，電話那頭傳出的聲音竟然和兒子一模一樣，報警後警方找到傳訊者的位置，確認就是尚恩本人。

海瑟表示，「當時我們都嚇壞了，我很高興他還活著，但我才剛經歷了巨大的悲傷」。醫院調查發現，一名護士誤把身分不明且病危昏迷的男患者，誤認為幾個月前曾因為嗑藥過量送醫的尚恩，才會引發這起事件。

海瑟表示，死去的男患者不但髮型和尚恩一樣，頭髮很茂密，睫毛也都很長，才會讓她和5名去過病房的家人都沒有發現，在對方離世前他們都一直陪在身邊。醫院對外聲明表示，他們已向身亡患者的親人致上最誠摯的哀悼，並且也對造成痛苦的2個家庭表示歉意。