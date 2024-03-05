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川普又贏了！拿下北達科他州　「超級星期二」可望全勝獲提名

▲▼美前總統川普在新罕布夏州競選。（圖／達志影像／美聯社）

▲美前總統川普選情一路順利。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據各大美媒最新消息，美國前總統川普4日在北達科他州（North Dakota）共和黨黨團會議（caucus）贏得勝利，在該州贏得總統初選，並且可望拿下全部29張的代表票。根據此態勢，他被預期在「超級星期二」（Super Tuesday）全面勝利，可望正式獲得共和黨總統提名。

NBC、ABC等外媒報導，北達科他州是「超級星期二」之前、最後一場共和黨總統提名競選，而川普再度擊敗對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley），儘管他目前的276張代表票，距離獲得提名所需的1215張，似乎還有一大段距離，卻正以顯著民調領先態勢迎接「超級星期二」，因此可望獲得正式提名。

在各州初選旺季中，「超級星期二」是最大規模的單一投票日，一共16州的初選結果將陸續出爐，也揭曉誰能獲得865張代表票，因此通常被視為候選人成敗的關鍵時刻。

目前為止，海利僅3日在華盛頓特區（Washington, D.C.）贏得唯一的共和黨提名競選，此前也在其他提前投票州獲得些許代表票，共計握有43張代表票。儘管她持續落後，仍承諾在「超級星期二」之前繼續參加競選。

►►►奪回總統初選資格！　川普大讚美國最高法院「很努力」

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