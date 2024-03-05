警「用iPhone追贓車」找錯門　她家無辜遭破門搜索！獲賠1.2億

▲ 強生住家遭警察強行闖入搜索。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州發生一起離譜烏龍，一名奶奶家中突然闖入大批特警隊隊員，因為他們使用iPhone尋找手機的功能追蹤一輛贓車，APP顯示的地點就在她家，但她根本不是偷車賊，向警方提告後獲賠376萬美元（約新台幣1.2億元）。

根據《美聯社》，已退休的美國郵政署員工、78歲奶奶強生（Ruby Johnson）向2名特種武器和戰術部隊（SWAT）隊員提起訴訟，指控他們違反她的州憲法權利，因為警方追蹤一輛贓車時誤闖強生住家，擅自破門搜索。州法院陪審團1日裁定強生勝訴，將贏得376萬美元賠償金。

這起事件發生於2022年1月4日，當時強生才剛洗完澡，就聽見員警在屋外用擴音器大喊，要求屋內人員舉起雙手走到屋外。身上僅穿著一件浴袍的強生打開前門，便驚愕地看見一群全副武裝的持槍員警和一隻警犬，一輛裝甲車停在她家門口的草坪上，街上還有幾輛警車。

原來當時特警隊正尋找一輛失竊的卡車，由於車上有4把半自動手槍、一把步槍和一把左輪手槍，還有2架無人機、4000美元現金和一支iPhone，令警方不敢大意，派出裝甲車大動作搜索。

特警隊使用「尋找我的iPhone」功能，想靠車上的iPhone找到贓車位置，但警探斯塔布（Gary Staab）申請對強生家的搜索令時，卻未告知APP顯示的資訊可能並不準確，只能提供手機大概的位置，才會誤闖無辜的強生家中。

強生指控，儘管她已經解釋如何開門，警察還是用槌子強行破門進入車庫。有人打破天花板的磁磚，闖進她家閣樓；還有人用腳踩一把她新買的餐桌椅、破壞玩偶擺設。

協助強生打官司的科州美國公民自由聯盟指出，這起事件對強生最大的傷害是令她在家裡沒有安全感。她在這間屋子裡獨力扶養3個孩子長大，一個人努力養家餬口，卻因這起事件出現潰瘍、睡眠困難，最終不得不搬家。