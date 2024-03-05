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中菲船隻南海碰撞畫面曝光　菲海岸防衞隊船艦受損

▲▼ 菲律賓海岸防衛隊5日在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

▲菲律賓海岸防衛隊船隻5日與中國海警船發生碰撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）5日表示，海岸防衛隊一艘船艦5日上午在南海執行補給任務期間，與中國海警船發生碰撞，導致菲律賓船隻出現輕微結構損壞。菲律賓公布事發當下的畫面稱，是中方的魯莽、非法行為才導致這起事件。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在社群平台X上透露，菲律賓部署卡布拉號（BRP CABRA）與和辛丹甘號（BRP Sindangan）至南海，執行菲律賓武裝部隊輪調與補給任務，「在整個行動過程中，菲律賓海岸防衛隊面臨中國海警船及中國海上民兵船的危險操作與阻擋，他們的魯莽與非法行為導致辛丹甘號與中國海警21555船隻發生碰撞，辛丹甘號船身受損。」

▲▼ 菲律賓海岸防衛隊5日在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

▲中菲船隻發生碰撞，菲方人員緊急應對。（圖／翻攝自X／Jay Tarriela）

畫面顯示，菲律賓與中國船隻之間的距離越來越近，在兩船發生碰撞之際，菲方人員緊急應對，但船隻最終仍發生碰撞。

中國海警5日則表示，中國海警依法對非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取管制行動。這是自去年12月以來發生的第2起類似事件，當時中國船隻朝菲律賓船隻發射水砲。

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