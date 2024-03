中菲船隻南海碰撞畫面曝光　菲海岸防衞隊船艦受損

▲菲律賓海岸防衛隊船隻5日與中國海警船發生碰撞。(圖/翻攝自X/Jay Tarriela)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard)5日表示,海岸防衛隊一艘船艦5日上午在南海執行補給任務期間,與中國海警船發生碰撞,導致菲律賓船隻出現輕微結構損壞。菲律賓公布事發當下的畫面稱,是中方的魯莽、非法行為才導致這起事件。

This morning, @coastguardph vessels, BRP CABRA and BRP SINDANGAN, were deployed by the Commandant, CG Admiral Ronnie Gil Gavan, to support the Rotation and Reprovisioning Operation of the Armed Forces of the Philippines.



Throughout the operation, the PCG vessels faced dangerous… pic.twitter.com/WsjnMnGSEk