全球首例！日男童接受活體肝肺同時移植手術成功

中央社記者楊明珠東京5日專電

文／中央社記者楊明珠東京5日專電

日本京都大學醫學部附屬醫院昨天宣布，一名罹患重度先天性疾病的男童同時接受雙親及祖父所捐的部分肺與肝移植手術成功，創全球首例。

日本放送協會（NHK）報導，京都大學醫學部附屬醫院教授伊達洋至等人4日召開記者會宣布上述訊息。

院方表示，2023年11月，住在關東地區的一名罹患罕見疾病「先天性角化不全症」、年齡未滿10歲的男童，接受40多歲雙親提供左右肺的一部分以及接受60歲祖父提供肝臟的一部分，同時進行移植手術。

手術使用了4間手術室，時間長達18小時以上，手術成功。男童後來身體康復，能自力行走，本月1日出院。男童的雙親與祖父也已出院。

院方表示，同時移植肺肝的手術，在國外至少有20例是由腦死患者提供臟器進行手術，但在日本無前例。由健康人士提供活體肺肝同時移植成功是全球首例。

伊達在記者會上表示，此病例雖特殊，但這顯示多重臟器受損的患者也有接受活體臟器移植的可能性，因此具有意義。

男童的雙親發聲明表示，「對於以為只能放棄移植、感到很無奈、心懷絕望感的患者或其親屬，希望此例能為他們帶來一線曙光。」

日本讀賣新聞報導，這名男童罹患的先天性角化不全症，因骨髓機能不全等因素，導致皮膚、器官受影響，無根治的療法，在日本國內這樣的重症患者約有200人。

這名男童4歲的時候接受妹妹所捐的骨髓進行移植手術，但肺部漸漸難吸入氧氣，也出現肝硬化症狀，有必要接受肺肝移植。