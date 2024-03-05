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南韓學者發表全新「常溫常壓超導體」PCPOSOS

▲▼來自南韓的學者金鉉卓宣稱發現超導體材料PCPOSOS。（圖／翻攝自X）

▲來自南韓的學者金鉉卓宣稱發現超導體材料PCPOSOS。（圖／翻攝自X，下同）

記者羅翊宬／編譯

來自南韓的美國威廉與瑪麗學院研究教授金鉉卓，曾經於去年7月發表與常溫常壓超導體相關的兩項論文，宣稱合成常溫常壓超導體LK-99，儘管曾受全球矚目，卻被質疑其真實性，無法找到相關根據。最近，金鉉卓又在美國物理學會3月會議上，公布全新室溫超導體材料PCPOSOS，宣稱達到零電阻、邁斯納效應。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，金鉉卓於當地時間4日上午8時12分，在美國明尼蘇達州明尼亞波利斯的美國物理學會（APS）3月會議上，發表了一項最新的研究結果，宣稱發現了常溫常壓超導體「PCPOSOS」，且該物質同樣出現了零電阻、邁斯納效應、室溫和大氣壓力下的部分懸浮，會議上還特別展示放大1600倍的照片，宣稱樣本完全懸浮在超導材料上。

金鉉卓表示，懸浮影像拍攝和零電阻實驗是在名為「SCTL」的其他研究室所進行，他強調其他地方也可以重現研究結果；不過，在零電阻的相關數據中，和先前的LK-99一樣具有爭議，且並未詳細解釋作為檢驗機關的「SCTL」，因此公信力同樣受到外界質疑。

學界普遍不認為PCPOSOS是常溫常壓超導體，因為PCPOSOS只能達到部分懸浮，未能符合超導體定義中同時達到完全懸浮、零電阻之標準；且金鉉卓雖然宣稱PCPOSOS達到零電阻，但影片中PCPOSOS在攝氏25度環境的電阻為10⁻²~10⁻⁴Ω，雖然電阻確實比其他一般物質還要低，但卻未能達到超導體定義所要求的10⁻⁹Ω以下。

據悉，金鉉卓去年7月在arXiv發表關於LK-99的論文時，LK-99的電阻為10⁻²~10⁻⁴Ω，其實和PCPOSOS並未有太大差異。

▲▼來自南韓的學者金鉉卓宣稱發現超導體材料PCPOSOS。（圖／翻攝自X）

對於PCPOSOS並無法在磁鐵上呈現完全懸浮、只能呈現部分懸浮的現象，金鉉卓解釋這是因為磁場不均勻性所引起，而這是第二類超導體（Type-II superconductor）所出現的特徵。

報導指出，該場學術會議上湧入大批人潮，使得一些旁聽的學者甚至無法擠進會場內，而雖然研究學者們在社群平台上傳相關學術發表資料，展現出高度關注，但與去年LK-99相比卻仍無過多進展，儘管研究團隊選擇在學會上發表研究成果，但卻未能公開實驗樣品，僅選擇公開實驗影片的方式。

包括來自捷克查理大學的許多學者們認為，這場學術發表並未帶來許多未知的新資訊，且許多成果依舊只是推測性質、毫無任何可能性。

有鑑於上一次LK-99的教訓，就連南韓國內學界也對金鉉卓此次的發現不敢做出過多解釋。韓國超電導低溫學會長、韓國工學大學能源電機工學系教授崔景達向《韓聯社》表示，「在學術大會上發表研究成果，只要具備一定的條件，無論是誰都可以。也因此，這並不代表學會已經認證其研究成果、或是進行承認的程序。」

崔景達進一步解釋，「假設真的研發出常溫常壓超導體，則只要在標準研究院等第3研究機關針對該物體進行檢測，就能輕鬆檢驗。在發表論文時，只要出示相關測定數據，便能提高其信賴程度。然而，研究團隊並未如此，因此只能將（研究成果）視為其（單方面）的主張。」

►LK-99是常溫常壓超導體？　南韓驗證委員會：毫無根據

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