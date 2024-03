術後神隱2月！凱特王妃身影首曝光　「戴墨鏡露微笑」破病重謠言

▲ 凱特1月動手術,自去年12月以來已神隱2個多月。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國凱特王妃(Kate Middleton)自去年聖誕節至今久未露面,1月中旬接受腹部手術後一直在家靜養,4日首度被媒體捕捉到她術後的身影,看起來恢復良好,也破除外界對她病況的揣測。

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R