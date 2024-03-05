術後神隱2月！凱特王妃身影首曝光　「戴墨鏡露微笑」破病重謠言

▲ 凱特1月動手術，自去年12月以來已神隱2個多月。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）自去年聖誕節至今久未露面，1月中旬接受腹部手術後一直在家靜養，4日首度被媒體捕捉到她術後的身影，看起來恢復良好，也破除外界對她病況的揣測。

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R — Fox News (@FoxNews) March 4, 2024

綜合《鏡報》等英媒，現年42歲的凱特4日在溫莎城堡附近被拍到坐在母親卡羅（Carole Middleton）的車上，臉上戴著墨鏡，嘴角微微上揚，目擊者稱她和母親交談時「看起來很好」。

凱特此前最後一次現身公開場合是在去年聖誕節，今年1月16日住院接受腹部手術，29日出院後一直在溫莎的家中靜養，預計3月31日復活節過後才會回到王室工作崗位。

肯辛頓宮此前曾稱不會公開凱特的健康狀況，但威廉王儲2月27日因「個人原因」臨時缺席他的教父、希臘末代國王康斯坦丁二世（Constantine II）的追悼會，再度引發外界對凱特病況的臆測，甚至傳出她罹患有「綠色癌症」之稱的慢性疾病克隆氏症（Crohn's Disease）。

眼看謠言甚囂塵上，肯辛頓宮上周聲明重申，凱特正「持續恢復，狀況良好」，「我們一開始就說得很清楚，不會持續對威爾斯王妃的健康狀況發表評論，僅會公布重要進度。我們已經看見社群媒體上瘋狂的狀況，但這不會改變我們的政策。社群媒體上有很多閒言閒語，但王妃享有隱私權，也希望大眾尊重她的隱私。」