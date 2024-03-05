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想開咖啡廳！餐廳打工「到處蟑螂」店員爆皮膚病　女大生崩潰轉行

▲▼ 咖啡廳,打工,工讀生,咖啡。（示意圖／CFP）

▲ 女大生在餐廳打工，卻令她對開咖啡廳的幻想破滅。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名女大生夢想繼承父母的咖啡廳，便趁課餘時間到餐廳打工累積經驗，未料目睹驚人的衛生狀況，店員還一個個出現皮膚病，令她從此對餐飲業幻想破滅，果斷轉行。

《日刊SPA!》報導，化名田中荀子的24歲女子老家經營咖啡廳，原先有意繼承家業，大學便在家附近某間購物中心的知名快餐店打工，以累積經驗，打算畢業後投身餐飲業。

田中荀子運氣不錯，打工的店家氣氛很好，和同事相處融洽，有天輪到早班時卻發現詭異之處。餐廳上午10點開始營業，但早上通常客人不多，因此她7點一個人到班準備開店，打算稍微打掃一下，往廚具後方一看卻發現幾隻蟑螂，令她嚇得當場尖叫，一度驚動其他餐廳的店員，引發一陣騷動。

後來她將剛剛的情形告知店長，沒想到店長意外地冷靜，稱店內每2個月會做一次害蟲防治工作，但餐廳難免會有蟑螂老鼠，還藉機提醒店員，店裡有客人時若看到蟲不要如此大驚小怪。

然而，一個月後又有其他店員在已經打開的麵粉袋裡發現蟑螂，田中荀子見狀又忍不住尖叫，馬上被店長帶到後廚房，以免被客人發現，但因為食材裡出現蟑螂實在太過噁心，她當天還因此早退。

由於餐廳所在的購物中心很老舊，經常出現蟑螂老鼠，尤其1樓有超市和多家餐廳，雖然持續進行防治工作，仍趕不上害蟲滋生速度。田中荀子打工的餐廳後來蟑螂愈來愈多，員工也陸續出現蕁麻疹、帶狀疱疹等皮膚問題，店長也為此傷透腦筋。

本來對餐飲業抱持著夢想的田中荀子後來詢問父母，才知道驅蟲非常困難，每半年就要花大錢請人打掃。親身體驗現實的可怕加上爸媽說「蟑螂老鼠看習慣了」，令她瞬間對餐飲業失去興趣，放棄繼承家業，從事和餐飲完全無關的IT業。

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