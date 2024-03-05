連任有信心！拜登民調「輸5百分點」　稱將再次打敗川普

▲美國總統拜登對連任充滿信心，然而民調結果卻不是如此。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國民主、共和黨將於5日在全美十幾州舉行總統初選，對兩黨2024年總統大選的參選人影響重大，預計現任美國總統拜登將再次與川普對決。對於即將到來的選舉，拜登在一次採訪中透露對於連任毫無擔憂，但眾多民調結果卻不如拜登預期。

《紐約客》（The New Yorker）作家奧斯諾斯（Evan Osnos）在報導中指出，當全世界都在為拜登連任與否爭執不休時，拜登本人卻充滿信心地表示，「我是唯一打敗過他的人，也會再次打敗他。」

然而美國紐約時報與謝納學院（Siena College）最新民調顯示，選民對拜登高齡的擔憂及現況的不滿，對他的選情造成負面影響，拜登2月支持率僅剩43%，相較競爭對手川普的48%支持率，落後5個百分點。據福斯新聞（Fox News）報導，儘管面臨91項刑事指控，川普在經濟和移民方面提出的政策仍得到選民青睞。

美國15州和美屬薩摩亞（American Samoa）將於5日舉行民主、共和黨總統初選，是規模最大的單一投票日，因對選情具有關鍵影響，又被稱為「超級星期二」。預料川普將在超級星期二後獲得共和黨提名資格。