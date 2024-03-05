重機網美遭7男性侵！政府先付38萬賠償　法院怒斥：玷污印度形象

▲西班牙重機網美費南達在印度旅遊遭7男輪流性侵。（圖／翻攝自fernanda.4ever IG）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙重機網美費南達（Fernanda）和老公比森特（Vicente）在印度旅遊期間，遭7人闖入帳蓬施暴性侵，目前印度警方僅逮捕3名嫌犯，而當地政府也先給予100萬盧比（約台幣38萬元）的支票作為慰問金，並承諾全力追捕逃亡嫌犯。法院也指出，這起性侵事件嚴重玷汙印度在全球的形象。

費南達和比森特1日晚間抵達賈坎德邦的杜姆卡（Dumka），因為找不到飯店便就地搭帳蓬過夜，睡著後卻有7名男子闖入，對費南達輪流性侵長達2小時；比森特則是遭到綑綁狂毆。事件曝光後，警方目前逮捕了3名嫌犯，還有另外4人在逃。

▲費南達在IG公開其中一名嫌犯照片。（圖／翻攝自IG）



根據NDTV報導，賈坎德邦（Jharkhand）高等法院4日進行了初步審理，並要求總檢察長、警察局提交相關報告。與此同時，杜姆卡地方政府4日向兩人支付了100萬盧比的支票作為賠償，而費南達和比森特5日將在警方的保護下離開杜姆卡。

賈坎德邦高等法院預計在7日再度審理此案，期間要求當地警司針對如何追捕其餘4名嫌犯提交報告，「針對外國國民任何形式的犯罪都可能產生嚴重的國內和國際影響，包括國內旅遊經濟，而針對外國女性的性犯罪也會對國家帶來負面影響，嚴重玷污印度在全球的形象。」

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