以色列極端正統派免從軍　世俗派怒轟「寄生蟲」

▲猶太極端正統派免服兵役，一直為人詬病。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈戰爭未歇，大量以色列人被徵兵派至加薩投入圍剿哈瑪斯的行列，但以色列極端正統派的信徒們卻因為「免徵召」，遭到世俗派怒轟，也為極右翼總理內坦雅胡新增一個棘手的難題。

以色列以猶太教利國，信仰猶太教極端正統派的以色列人認為兵役違背了宗教責任，因此在法律規定下可豁免兵役，但長期以來也被其他人戲稱為國家的「寄生蟲」。自從去年10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大規模突襲以色列後，極端正統派是否有必要參軍的問題又再次受到討論。

以色列數百至數千人在耶路撒冷示威，抗議極端正統派在這場戰爭中不必出人出力。納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）長期以來被視為是極端正統派的保護者，他的政治盟友包括2個主要的極端正統派政黨，他也因此受到民意抨擊。

▲以色列連女性都要當兵，但極端正統派不用。（圖／CFP）



以色列極端正統派人數將近130萬人，以色列全國人口為936萬人，光是去年，極端正統派就有6.6萬人免服兵役。以色列當局打算將男性徵兵期限從原本的32個月延長至36個月，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）則呼籲結束長期豁免兵役，表示大家都必須負擔起這個責任，此說法一出無疑投下一記震撼彈。

納坦雅胡隨即回應，他計畫為極端正統派加入軍隊或民事服務尋求一項協議，雖然不是每個人都滿意，但他也警告，在戰爭期間做出這一變動，反而會成為一切的阻礙，導致他的執政聯盟瓦解，必須重新選舉。

雖然不公平，但以色列一名前軍官高層也說，軍隊並不急於徵募極端正統派教徒，因為他們全都未受過軍事教育，並非優秀的戰士，軍隊在戰爭期間也沒有時間和力氣訓練這群從未接受過宗教以外教育的人。