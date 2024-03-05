以色列對「約旦河西岸首府」發動大規模襲擊　16歲少年中彈亡

▲以色列軍隊4日晚間突擊了約旦河西岸行政首都雷馬拉（Ramallah）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍隊4日晚間突擊了約旦河西岸（West Bank）行政首都雷馬拉（Ramallah），在一處難民營開槍殺死一名16歲巴勒斯坦少年，而這也是以色列多年來對雷馬拉發動的最大規模襲擊。

根據《路透社》報導，雷馬拉當地目擊者表示，以色列軍隊開著十多輛軍用車輛進入；雷馬拉是巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）總部的所在地。巴勒斯坦衛生部稱，以軍襲擊當地阿姆阿里難民營（Am'ari）時，朝16歲少年沙爾巴克（Abu Shalbak）的頸部和胸部開槍，導致其身亡。

以色列軍方則說，安全部隊在該難民營進行了長達6小時的掃蕩行動，逮捕了2名被通緝的嫌疑人，同時也審問了相關人士，並繳獲了哈瑪斯煽動宣傳的素材，「在行動中發生了暴力騷亂，嫌疑人向以色列安全部隊投擲石塊和燃燒彈，因此軍方施以實彈還擊，過程中有一名以色列邊防警察受傷。」

目擊者說，以色列軍隊還摧毀了當地另一處難民營附近的主要道路。當地難民哈馬什（Ibrahim Hamarsheh）說，「他們（以色列軍方）每次進難民營，破壞的東西都比前一次還多，他們還剷平了難民營的道路。」

自以色列與哈瑪斯的衝突爆發後，約旦河西岸的暴力事件激增，至少有400名巴勒斯坦人在與以色列士兵和定居者的衝突中喪生。

巴勒斯坦外交部表示，以色列當局採取突擊、居留和行動限制，讓約旦河西岸巴勒斯坦人的生活宛如「難以忍受的地獄」。