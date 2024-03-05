美22歲國民兵認了「外洩機密」　恐被關16年

▲美國麻州空軍國民兵成員泰謝拉因外洩五角大廈密件被起訴。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國22歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）去年因涉嫌在Discord群組外洩美軍機密文件遭逮，他於4日認罪，坦承故意保留和傳播國防訊息。根據認罪協議，檢察官求處至少16年監禁。

根據CNN報導，泰謝拉被指控從麻州鱈角（Cape Cod）空軍基地電腦竊取大量機密，並與網友分享，希望在遊戲玩家喜愛的社交媒體平台Discord聊天群組中，給人們留下深刻印象。

泰謝拉4日上午在聽證會中承認根據《反間諜法》（Espionage Act）的6項指控。法庭文件顯示，泰謝拉同意交出所有他掌握獲知到的相關文件，而檢察官則依照認罪協議，向法官求處200個月，意即16年以上的監禁；若未達成協議，泰謝拉則要面臨長達數十年的刑期，最終判決將由聯邦法官在9月宣布。

CNN指出，泰謝拉洩漏的文件中有許多包含大量機密，例如美國對主要盟友和敵手的竊聽檔案，還有對烏俄戰爭走向的直接評估。

檢察官稱，泰謝拉所公開的文件還包含了一家未具名美國公司的帳戶訊息，這些帳戶曾被外國對手入侵，還有一份討論「外國對手針對美國海外軍隊陰謀」的文件。

此案去年曝光後震驚了情報界，也引發了人們對美國政府機密審查程序的質疑，情報人士認為，五角大廈在保護其最敏感機密方面有明顯的缺失。目前相關單位正努力調查，到底一名年僅22歲的士兵，是如何獲得機密文件的安全許可。