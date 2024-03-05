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中國男子經營「日文盜版漫畫網站」獲利3700萬　法院判決結果出爐

中國男子經營日文盜版漫畫網站獲利3700萬元　法院判決結果出爐

▲日本CODA成功整頓海外最大日文盜版網站。（圖／翻攝自CODA）

圖文／CTWANT

在日本最大漫畫盜版網站「漫畫村」站長星野路實遭判刑後，目前傳出日本政府再次出手整治海外大型漫畫盜版網站「B9GOOD」。由於該站站長是中國籍男子，日本相關單位是透過中國江蘇的公安局逮捕站長進行審判。而如今中國法院判決其站長處有期徒刑3年，緩刑3年6個月，罰金人民幣180萬元（折合新台幣約788.27萬元），而這也是日本首次對海外盜版網站的運營商實施刑事告訴。

根據日本「一般社團法人內容海外流通促進機構（CODA）」一份公告指出，漫畫盜版網站「B9GOOD」創立於2008年，該位站長曾在中國、加拿大、日本等地租用伺服器，透過不斷變更域名（「BLUE920」、「B9DM」、「B9GOOD」）的方式來規避查緝與封鎖。

網站的運營除了站長外，另外還有2位女性協助，網站本身內有45880部未經授權的漫畫，而該站主要是經營日文內容，而網站本身有95%的流量也都是來自日本，也是當時最大的日本海外盜版漫畫網站。

而CODA從2016年起就開始想要處理B9GOOD，中間不斷透過各種方式向中國的行政機關檢舉、投訴。中國當地機關甚至曾一度下令封鎖該網站。但是B9GOOD的站長則是對網站採取封鎖中國IP的方式應對，假裝已經關站的方式來規避中國政府的查緝。

後續CODA又透過「國際執法計畫（CBEP）」啟動對「B9GOOD」的調查，在透過日本經濟產業省的協助下，調查到該站站長的真實身分，之後透過CODA北京辦事處的代理，前往當地公安局對該名站長提出刑事指控。

中國江蘇省公安廳後續於2023年2月14日對此立案調查，調查完畢後對站長提起訴訟。江蘇省泰州醫藥高新科技產業開發區人民法院則於2023年12月26日作出判決，對於站長處以有期徒刑3年，緩刑3年6個月，併處罰金人民幣180萬元。而協助站長的2名女性，則分別被判處有期徒刑一年、緩刑一年與有期徒刑八個月、一年緩刑。

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