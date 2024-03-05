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歐盟將刺激歐洲軍工業　進入戰爭經濟模式

▲波蘭訓練烏克蘭士兵使用豹2（Leopard 2）主戰坦克 。（圖／路透）

▲歐洲軍工先進，但產能急需擴充。（圖為德製豹2主戰坦克／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭進一步激發歐洲團結與武裝，對此，歐盟執委會將在今（5日）提出促進歐洲軍工業，使其轉變成「戰爭經濟模式」的多種方案。

路透社報導，據歐盟官員指出，歐洲工業委員布列頓（Thierry Breton）將會提出多種提案，鼓勵歐盟國家向歐洲軍工企業購置更多武器裝備，幫助這些公司增加產能。

布列頓表示，歐洲需要轉變並進入戰爭經濟模式，這也代表歐洲國防工業必須在我們的支持下承擔更多風險。

美國總統大選將在今年底登場，眼看川普在初選中勢如破竹的勢態，以及拜登在民調中仍屈居第二，布列頓也示警，川普有可能會再次當選美國總統─而極右翼的川普始終質疑華盛頓當局對北約的承諾，包括美方軍費支出過高等─代表歐洲必須採取更多措施，以保衛自身安全。

布列頓直言，「以當前地緣政治脈絡來看，不論我們盟友每4年大選的結果為何，歐洲都必須為自身的國安承擔更大的責任。」

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭至今，已促發許多國家大幅擴增國防支出，但歐盟官員認為，各國靠自身努力達到提升國防的成效較低，歐謀應該在國防政策中扮演更重要的角色。

分析師指出，俄烏戰爭已清楚表明了，歐洲的軍工企業對於某些重大挑戰，顯然缺乏準備，包括對大量軍火彈藥突然暴增的需求。

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