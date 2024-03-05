金氏世界紀錄！　荷蘭男心臟移植後存活近40年

▲荷蘭男楊森打破金氏世界紀錄。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

現年57歲的荷蘭男子楊森（Bert Janssen），在40年前被診斷出罹患嚴重心臟疾病，只剩6個月可活，如今他打破金氏世界紀錄，成為世上接受心臟移植手術後存活最久的人。

路透社報導，金氏世界紀錄（Guinness World Records）官方已認可，楊森接受心臟移植手術後存活39年又100多天的世界紀錄。

「我想成為人們的榜樣」，楊森在17歲那年被診斷出患有心肌病，心臟的肌肉發生病變，使得心臟收縮困難，更難將血液打到全身，因此部分患者會出現身體部分水腫的情況。他說他是心臟移植後仍能存活在世很久的證明，希望能鼓舞到人們。

荷蘭在1984年還沒有過執行心臟移植手術的紀錄，心臟科醫師馬塔特（Albert Mattart）當時將年輕的楊森轉院，交給英國倫敦的黑爾菲爾德醫院（Harefield Hospital）進行手術。

楊森於同年6月接受移植手術，由心臟移植先驅雅庫布（Sir Magdi Yacoub）醫師操刀，挽救回他的性命。重生的那一天比出生的那一天更具意義，楊森表示，動手術的日子比自己的生日更重要，40年過後，現在的他和妻子育有2子，他同時也是個滑翔機飛行員，對此活動十分熱愛。

雖然楊森身體算健康，但服用的心臟藥物經常產生副作用，近年他也必須放慢活動，「我還是會放慢速度做我喜歡做的事情」。

楊森現在的心臟醫師油爾林斯（Casper Eurlings）表示，平均而言，心臟移植患者在手術成功後可多活16年。