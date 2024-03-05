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川普拿回科州「總統初選資格」　美聯邦最高院推翻科州禁選判決

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國最高法院恢復川普2024年總統初選資格。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦最高法院4日裁定，恢復前總統川普的2024年總統初選資格，一致推翻科羅拉多州最高法院以國會暴動事件為由禁止川普參選，聯邦最高法院的裁定也影響其他州此類訴訟。

科羅拉多州最高法院去年12月判決，川普（Donald Trump）因涉及2021年1月6日國會大廈遇襲事件，使得他不具有出現在科羅拉多州總統初選選票上的資格。

科羅拉多州最高法院當時寫道：「法院大多數法官認為，根據美國憲法第14修正案第3款，川普喪失擔任總統職位的資格。」

美國憲法第14修正案第3款明文規定，任何宣誓「擁護」美國憲法且後來「從事於顛覆或反叛國家的行為」或「給予國家敵人協助或方便」的人，「均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人」。

美聯社報導，但就在美國民主、共和兩黨總統初選的「超級星期二」前一天，聯邦最高法院裁定，各州不能援引內戰後的憲法條款來阻止總統候選人出現於選票上。聯邦最高法院還提到，這項權力屬於國會。

聯邦最高法院公布裁定後不久，川普在他的社群媒體帳號發文說：「美國的重大勝利！」

這項裁定結果，瓦解了科羅拉多州、伊利諾州、緬因州等州欲把川普從選票除名的企圖。

聯邦最高法院指出，各州可以禁止候選人出任州公職，「但根據憲法，各州無權以（第14修正案）第3款干涉聯邦職務，尤其是總統職位」。

川普於先前舉行初選的各州一路過關斬將，外界預料他將在3月5日「超級星期二」大獲全勝，3月中左右拿到1215張選舉人票，跨過成為共和黨總統候選人的門檻。

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