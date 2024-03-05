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摩洛哥「星星沙丘」至高神聖點謎團　研究發現存在上萬年

▲▼ 摩洛哥撒哈拉切比沙丘（Erg Chebbi）沙漠。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩洛哥星狀沙丘的年代可溯至萬年前。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

沙漠裡存在一種奇景：有些沙丘可堆到約300公尺高，從峰頂延伸出數條稜線，若從正上方俯視，看來就像一顆星，科學家已首度判斷出摩洛哥一座星狀沙丘的年代可溯至萬年以前。

路透社報導，科學家今天發表第一篇關於星狀沙丘的深入研究成果，揭曉這些地質特徵的內部結構，並說明這樣一座沙丘需要多久才能成形。

這項研究以摩洛哥東部撒哈拉沙漠中的「拉拉拉里亞」（Lala Lallia）星狀沙丘為主，這個名字在當地柏柏族（Berber）的語言中是指「至高神聖點」。這座沙丘位於切比沙海（Erg Chebbi），距離阿爾及利亞國界附近的梅爾祖加鎮（Merzouga）約5公里。

▲▼摩洛哥星星沙丘　研究發現存在上萬年。（圖／翻攝科學報告期刊）

▲研究認為沙丘底部約有1萬3000年歷史。（圖／翻攝科學報告期刊）

拉拉拉里亞沙丘比周圍其他沙丘高出約100公尺，寬約700公尺，約含有550萬公噸的沙。

研究員利用探地雷達探索沙丘深處，並根據沙粒內部所含能量多寡，採螢光定年法判斷拉拉拉里亞沙丘花了多久時間成形。英國「衛報」（The Guardian）提到，研究員認為沙丘底部約有1萬3000年歷史，同時驚訝地發現沙丘頂部是在過去1000年左右才形成。

在地球上所有沙漠沙丘中，星狀沙丘所占比例不到10%，且通常比新月形和線形等其他種類的沙丘更高。火星和土星的衛星泰坦（Titan）上也曾發現星狀沙丘。

這項研究刊登在「科學報告」（Scientific Reports）期刊上，由英國威爾斯的阿伯里斯特威斯大學（Aberystwyth University）地理學者杜勒（Geoff Duller）等人共同撰寫。

杜勒說：「我最早在20年前於納米比亞看到星狀沙丘，就立刻驚嘆於它們的龐大。那天在悶熱中努力踩著極為鬆散的沙子爬到沙丘頂端的漫長過程，我至今記憶猶新。」

杜勒還說：「我覺得沙漠沙丘非常美麗。看著那些蜿蜒的曲線，還有光影隨著太陽改變的方式，都意味著它們的面貌隨時在變化，無論是在寒冷的清晨、日正當中或時近黃昏。不同沙漠的沙各有不同顏色，這也非常引人入勝，世界各地有著黃色、白色、紅色甚至黑色的沙丘。」

探地雷達揭露了拉拉拉里亞沙丘內部沙層，顯示沙粒如何隨著時間堆疊起來，以及其內部結構一些部分如何近似於其他類型的沙丘。

倫敦柏貝克大學（Birkbeck University）沉積學者及研究共同作者布瑞斯托（Charlie Bristow）說：「星狀沙丘會在複雜的風況區域成形，意思是風從四面八方吹來，沙粒呈現淨積累，沙漠裡一些地方的沙堆被風從各種方向吹拂，形成巨大沙丘。」

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