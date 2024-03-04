拚年省50億！製藥大廠宣布「全公司裁員6％」　影響超過500人

▲知名製藥公司Perrigo將大砍6％員工，超過500人丟飯碗。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

全球近期發生裁員潮，許多知名公司都在重組人事，試圖減輕高昂的人力成本。愛爾蘭知名製藥公司Perrigo近日宣布將進行一項「全球投資和效率」計劃，計劃中包含針對公司進行人事重組，預計將解僱公司約6％（約540名）員工，每年至少可以節省1.6億美元（約新台幣50億元）成本。

綜合外媒報導，愛爾蘭知名製藥公司Perrigo於2月27日宣布，公司正在研擬一項為期3年的「全球投資和效率」計劃，其中包含針對公司的職務進行人事重組，預計將解僱公司約6％員工。根據Perrigo公開資料，Perrigo目前擁有約9000名員工，解雇6％大約是解雇540人。

Perrigo指出，「全球投資和效率」計劃預計每年可以替公司節省至少1.6億美元的成本，同時也可以讓公司找到正確的投資機會與策略，使公司在經營方面取得長期成功，至於在計畫中被解雇的員工，他們保證所有受影響的員工都能獲得足夠的支援。

Perrigo是一間美國在愛爾蘭註冊自有品牌非處方藥品製造商，主要從事保健產品、非專利處方藥、活性藥物成分（API）收購、製造和銷售，在美國密西根州大急流城、愛爾蘭都柏林分別設有總部，不過該公司大約百分之七十銷售額都來自美國醫療保健系統。