　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拚年省50億！製藥大廠宣布「全公司裁員6％」　影響超過500人

愛爾蘭藥廠百利高Perrigo裁員6％ 影響逾500人。（圖／路透社）

▲知名製藥公司Perrigo將大砍6％員工，超過500人丟飯碗。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

全球近期發生裁員潮，許多知名公司都在重組人事，試圖減輕高昂的人力成本。愛爾蘭知名製藥公司Perrigo近日宣布將進行一項「全球投資和效率」計劃，計劃中包含針對公司進行人事重組，預計將解僱公司約6％（約540名）員工，每年至少可以節省1.6億美元（約新台幣50億元）成本。

綜合外媒報導，愛爾蘭知名製藥公司Perrigo於2月27日宣布，公司正在研擬一項為期3年的「全球投資和效率」計劃，其中包含針對公司的職務進行人事重組，預計將解僱公司約6％員工。根據Perrigo公開資料，Perrigo目前擁有約9000名員工，解雇6％大約是解雇540人。

Perrigo指出，「全球投資和效率」計劃預計每年可以替公司節省至少1.6億美元的成本，同時也可以讓公司找到正確的投資機會與策略，使公司在經營方面取得長期成功，至於在計畫中被解雇的員工，他們保證所有受影響的員工都能獲得足夠的支援。

Perrigo是一間美國在愛爾蘭註冊自有品牌非處方藥品製造商，主要從事保健產品、非專利處方藥、活性藥物成分（API）收購、製造和銷售，在美國密西根州大急流城、愛爾蘭都柏林分別設有總部，不過該公司大約百分之七十銷售額都來自美國醫療保健系統。

ET快訊
3月份「超強運4生肖」旺到爆！　專家：財源滾滾來
她每月薪水存20%！男友不滿「只有我在打拚」　一票見存款搖頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普拿回科州「總統初選資格」　美聯邦最高院推翻科州禁選判決

拚年省50億！製藥大廠宣布「全公司裁員6％」　影響超過500人

歐盟重罰蘋果616億　創下歐盟對科技公司「史上最大罰單」

30KK罩杯天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸手術」沒用　乳房又重新長回來

加州內華達山脈暴風雪！降雪4公尺「車卡半路」　超過2.4萬戶停電

已婚校長偷吃30歲女師害懷孕　盜8萬公款「買兇殺人」！釀一屍2命

海地宣布進入72小時緊急狀態　首都太子港實施宵禁

天災將至？泰國2個月連續2條「巨大地震魚」現蹤　長近3公尺

日本通過富士山新規定！開徵2千日圓通行費　7月1日上路

美國女走斑馬線「被公車撞倒拖行」部分癱瘓　陪審團判獲賠23億

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

5億高中生案結婚證人出庭　心裡覺得怪：說恭喜沒人理

5億高中生命案再開庭！　夏男穿同件上衣、剪髮

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

川普拿回科州「總統初選資格」　美聯邦最高院推翻科州禁選判決

拚年省50億！製藥大廠宣布「全公司裁員6％」　影響超過500人

歐盟重罰蘋果616億　創下歐盟對科技公司「史上最大罰單」

30KK罩杯天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸手術」沒用　乳房又重新長回來

加州內華達山脈暴風雪！降雪4公尺「車卡半路」　超過2.4萬戶停電

已婚校長偷吃30歲女師害懷孕　盜8萬公款「買兇殺人」！釀一屍2命

海地宣布進入72小時緊急狀態　首都太子港實施宵禁

天災將至？泰國2個月連續2條「巨大地震魚」現蹤　長近3公尺

日本通過富士山新規定！開徵2千日圓通行費　7月1日上路

美國女走斑馬線「被公車撞倒拖行」部分癱瘓　陪審團判獲賠23億

川普拿回科州「總統初選資格」　美聯邦最高院推翻科州禁選判決

基隆男除草遭大車輪胎「彈出砸死」　腹留30公分黑痕！驚悚畫面曝光

她獨自買屋扛房貸「男友吵到快分手」　眾人分析背後原因：嫉妒了

輝達成全球第三大市值公司　僅低於蘋果、微軟

一用就愛上！春季「灰粉色唇彩」正夯　襯托膚色超顯白

高雄3.4萬公斤蘇丹紅辣椒粉竄7縣市　下游「八方、維力中鏢」

「跑趴阿嬤」溜出門想夜唱狂歡　與兒鬧彆扭：不要帶我回家

吃「澱粉+澱粉」幸福感飆升？一票人狂點頭　營養師：因快樂荷爾蒙

腦麻外送員凌晨3點取餐　老闆「煩躁突消失」心酸：幸福才會埋怨

桃園機場「大塞機」丟臉到國際！趙少康驚吐：未來6年是常態

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

國際熱門新聞

母說「明天不再煮」　男沒再吃過媽媽的菜

歐盟史上最大罰單　重罰蘋果616億

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

30KK天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸」又長回來

重機網美印度遭7男性侵　嫌犯長相曝光

重機網美控7男性侵　印度警要求刪文

大白鯊遭開膛取肝　2分鐘精準捕殺

以為小感冒　她「四肢發黑壞死」被迫截肢

拚年省50億　製藥大廠宣布裁員6％

天災將至？泰國2個月內「第2條地震魚」現蹤

女走斑馬線「被公車拖行」　獲賠23億

男搭機受困廁所35分鐘　空服員聯手破門畫面曝

亞洲首富娶媳　表演嘉賓竟是天后蕾哈娜

更多熱門

關鍵字：

Perrigo

讀者迴響

熱門新聞

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

3月份「超強運四生肖」旺到爆！

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

母說「明天不再煮」　男沒再吃過媽媽的菜

台灣又有大陸品牌新車現身測試

逼女足簽不平等合約　足協急道歉：合約作廢

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

家寧「凌晨1點半打電話」聊4小時　展榮1句話讓她哭了

更多

最夯影音

更多
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面