加州內華達山脈暴風雪！降雪4公尺「車卡半路」　超過2.4萬戶停電

▲美國加州南太浩湖迎來暴風雪襲擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州、內華達山脈迎來今年本季最大的暴風雪襲擊，目前積雪已經高達將近4公尺、每小時強陣風達225公里，預計暴風雪經在午夜迎來高峰，而加州80號州際公路（I-80）和其他主要道路更因持續數天的暴風雪而被迫封閉，滑雪勝地關閉2天，2.4萬戶家庭和企業慘遭斷電。

根據美媒CBS、USA TODAY，位於美國西部的加州和內華達山脈最近幾天迎來強暴風雪，部分強暴風雪更於當地時間4日穿過內華達山脈，氣象當局預估北加州山區未來還會有更多的降雪。

加州公路巡邏隊透露，當地時間3日晚些時候，80號州際公路至太浩湖（Lake Tahoe）西部和北部的部分路段處於封閉狀態，目前並沒有重新開放的可能；至於加州公路巡邏隊位於南太浩湖的辦公室警告當地用路人，在穿越山區的路線上務必使用輪胎鍊條提高牽引力，因為周末當地降雪超過7英尺（約2.13公尺）。

位於加州首府薩克拉門托（Sacramento）的美國國家戲象局辦公室警告，儘管已經過了強暴風雪的巔峰，但還是會有零星暴風雪出現，高海拔地區可能還會出現2英尺的降雪，因此建議當地民眾切勿前往登山。

報導指出，該場暴風雪導致當地數千戶民眾停電，截至3日晚間，太平洋天然氣電力公司已經恢復了北加州4400名客戶的電力供應，至於NV能源公司則恢復內華達州約1000戶家庭和企業的供電。

在Eastern Sierra，猛瑪象山（Mammoth Mountain）滑雪場於3日關閉，因為高達每小時70英里的風速使得滑雪巡邏隊完成相關工作，渡假村表示3天以來的降雪量超過3英尺，預估未來還有更多的降雪量。

氣象學家邱吉爾（William Churchill）稱這場襲擊加州和內華達山脈的暴風雪為「極端暴風雪」，然而並不會突破歷來的紀錄。

據悉，該場強力暴風雪從2月29日以來襲擊太浩湖，並於3日上午使暴風雪警報範圍覆蓋超過300英里的山區，超過2萬4000個家庭和企業因此停電。