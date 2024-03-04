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海地宣布進入72小時緊急狀態　首都太子港實施宵禁

▲▼ 海地政府3日宣布進入72小時緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地政府3日宣布進入72小時緊急狀態，即起啟動宵禁措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

我友邦海地周末2座最大監獄發生暴力動亂，數千名囚犯逃脫，海地政府3日宣布進入72小時緊急狀態，實施宵禁措施，盼藉此恢復秩序重新控制情勢，平息幫派騷亂。

衛報、法新社報導，海地政府針對包括首都太子港的西部省地區實施宵禁，時段為晚間6時至隔日清晨5時，即起生效至6日，政府稱將著手開始尋找逃獄囚犯。目前緊急狀態與宵禁措施均已啟動，時間可能還會延長，不過執法人員、消防員、醫護、確認過身分的記者不會受到宵禁措施限制。

代理總理、財政部長薄派克（Patrick Boivert）表示，海地警方已奉命使用一切合法手段執行宵禁，拘捕所有違規者。這起動亂始於2月29日，攻擊目標包括警察局、國際機場和國家監獄，規模之大是近年前所未見。

▲海地這波動亂始於2月29日，攻擊目標包括警察局、國際機場和國家監獄，規模之大是近年前所未見。（圖／路透）

幫派老大、前警察切里齊爾（Jimmy Cherizier）宣稱對近期暴力襲擊事件負責，1日誓言推翻目前代理總統的總理亨利（Ariel Henry）政權。當亨利前往肯亞試圖挽救向海地派遣維和部隊的計畫，試圖穩定情勢之際，海地黑幫加大暴力抗議。當亨利在肯亞被問及「何時能安全返回海地」時，他並未發表評論。

自2月29日以來，海地至少有9人喪命，其中4人是警察。當地暴力事件在2日達到高峰，海地容納近4000名囚犯的最大監獄遇襲，3日大門敞開，不見任何保全人員，如今監獄內的囚犯剩不到100人。

▲幫派份子襲擊多間警局，放火焚燒。（圖／路透）

海地近年深陷幫派暴力問題，黑幫控制太子港大部分地區，切斷通往其他地區的重要補給線，更在都市濫殺、綁架、縱火甚至性侵，迫使逾30萬人逃離家園，光是今年1月就有約1100人傷亡或被綁架。

人民對於政府無力控制動亂的不滿情緒持續累積，亨利此前承諾在2月7日以前舉行大選並移交權力，上月又以暴力升級為由拒絕下台，引爆大眾怒火。

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