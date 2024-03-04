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美國女走斑馬線「被公車撞倒拖行」部分癱瘓　陪審團判獲賠23億

▲▼ 斑馬線,過馬路。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲女子走斑馬線過馬路被公車撞倒拖行，公車司機事後承認未禮讓行人。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物與地點與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國68歲女子比徹姆（Aurora Beauchamp）2017年來到紐約市時走斑馬線過馬路，沒想到卻被一輛正在轉彎的公車撞倒拖行約6公尺，被壓在車下約20分鐘，造成她部份癱瘓，骨盆嚴重受傷、左腳癱瘓。時隔多年，陪審團已於2月22日裁定紐約大都會運輸署（MTA）必須賠償7250萬美元（約新台幣23億元）。

美聯社、紐約郵報報導，這起事件發生在2017年3月6日晚間近9時，比徹姆抵達紐約準備要前往母親住處，母女倆計畫討論自身子宮頸癌的狀況，沒想到意外就此發生。比徹姆看到公車輪胎直直朝她衝過來，當時的公車司機哈尼莫夫（Eduard Khanimov）右轉撞上比徹姆，哈尼莫夫事後承認並未禮讓行人，造成比徹姆部分癱瘓，必須使用輪椅。

到了同年11月，比徹姆與她的丈夫決定對紐約大都會運輸署與哈尼莫夫提告。時隔多年，陪審團2月22日做出裁決，紐約大都會運輸署必須賠償7250萬美元。

報導指出，比徹姆與她的丈夫已經想好這一大筆賠償金的用處，例如為比徹姆請一名助手、購買輪椅專用車輛、改造浴室或是尋覓新家。不過紐約大都會運輸署發言人已經表示，將會上訴。

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