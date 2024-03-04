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重機網美遭7男性侵「嫌犯長相曝」！她被酸去印度活該　怒拍片回應

▲▼ 西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭7男性侵，在IG公開其中一名嫌犯照片。（圖／翻攝自IG）

▲ 費南達和老公拍影片回應酸民，並在IG公開一名在逃嫌犯長相。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合報導

西班牙重機網美費南達（Fernanda）和老公比森特（Vicente）在印度旅遊期間，遭7人闖入帳蓬施暴性侵，目前仍有4名嫌犯逍遙法外。他們稍早在IG公開其中一名在逃嫌犯的照片，號召廣大印度網友幫忙分享，同時也拍影片譴責檢討受害者的酸民。

費南達和比森特4日雙雙在IG限時動態PO出一名男子的照片，用紅底白字寫下，「給所有印度的朋友們，請轉傳這張照片。這就是其中一個人，警察正在追捕他和其他人」，另外也分享此前落網的3名嫌犯被捕畫面。

▲ 3名已落網的嫌犯被捕畫面。

比森特後續又上傳兩人的自拍影片，稱他們看到許多網友留言，責罵他們去印度遭遇這種事根本活該、不該在郊外紮營或質疑他們造假。

這對夫妻對此強硬回應，「這件事可能發生在任何人身上，可能是你的女兒、姊妹或媽媽，也可能發生在世界上任何國家，沒有人是安全的，過去也已經在西班牙、巴西和美國發生過很多次，所以不要說都是因為我們人在印度這種鬼話。」

▲▼ 西班牙重機網美南達（Nanda）控訴在印度遭7男性侵。（圖／翻攝自IG）

▲ 費南達和比森特騎重機環遊世界，經常在野外紮營。（圖／翻攝自IG）

他們指出，這種事可能發生在所有旅行者身上，他們過去曾在66個國家露營，包括伊朗、阿富汗和巴基斯坦等被認為是危險國家的地方，但從沒發生過問題，唯一一次被搶就是在西班牙巴塞隆納，認為其他國家反而比歐洲安全。

最後他們呼籲，希望正義得到伸張，「不光是為了我們，也是為了所有曾有相同經歷的婦女」，並強調「我們不會因為這些人渣就怕得躲在家裡」。

此前，費南達和比森特1日晚間抵達賈坎德邦的杜姆卡（Dumka），因為找不到飯店便就地搭帳蓬過夜，睡著後卻有7名男子闖入，對費南達輪流性侵，過程長達2小時，一度被持刀威脅，還有人在一旁圍觀；比森特則是遭到狂毆，在費南達遭到羞辱期間被綁住，無法動彈。由於費南達擁有西班牙和巴西雙重國籍，兩國外交部皆已出手介入。

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