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已婚校長偷吃30歲女師害懷孕　盜8萬公款「買兇殺人」！釀一屍2命

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 格林承認買兇殺害彼得斯。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密蘇里州聖路易斯（St. Louis）2016年發生一起命案，一名已婚國中校長和學校女老師發生婚外情，導致對方懷孕，竟雇用友人殺害她和腹中未出生的孩子，事隔8年出庭受審，已經承認買兇殺人。

綜合《鏡報》等外媒，位於聖路易斯的卡爾萊恩視覺與表演藝術國中（Carr Lane Visual and Performing Arts Middle School）前校長格林（Cornelius M. Green）2月28日出庭受審，承認花錢雇用友人卡特勒（Phillip Cutler）殺害他的情婦彼得斯（Jocelyn Peters），犯下陰謀殺害及雇傭殺人2項重罪。

本案發生於2016年3月24日，卡特勒凌晨開車前往彼得斯的公寓，進入屋內後發現她在床上睡覺，使用馬鈴薯當作消音器，持槍爆頭將她殺害，隨後打電話通知格林，彼得斯已經死亡。當時30歲的彼得斯腹中還有她和格林的孩子，已經懷孕逾27周。

根據起訴書，格林法律上的妻子另有其人，但他情史豐富，同校的女老師彼得斯便是眾多情婦之一，為避免她腹中的孩子出生，才會策畫這起謀殺案。

對話紀錄顯示，格林在案發3周前曾傳簡訊給在奧克拉荷馬州的卡特勒，要求他前往聖路易斯，且盜取學校2500美元（近新台幣8萬元）公款，付給卡特勒作為酬勞。

兩人還精心設計格林的不在場證明，在卡特勒到聖路易斯以後，兩人在案發2天前開車到附近火車站，格林將彼得斯公寓鑰匙交給卡特勒後，便搭上往芝加哥的火車。

案發後格林在當天上午搭火車回到聖路易斯，直接前往彼得斯的公寓，假裝是自己發現彼得斯的屍體，並撥打911報案。

根據認罪協議，若格林因聯邦指控被判處終身監禁，聖路易斯檢方將撤銷與謀殺有關的指控，可能讓他免於死刑，判決結果將於6月5日出爐。

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