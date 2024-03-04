不只印度爆性騷！美記者點名大馬　步行30分鐘「50男企圖襲胸」

▲美國記者點名馬來西亞首都吉隆坡，宣稱曾遇過至少50名企圖對她襲胸的男性。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙重機網美費南達（Fernanda）在印度遭7名男子性侵事件引發高度關注。美國記者克里斯汀希爾（Christine Hill）在社群平台X分享這起案件的看法時提到，印度不是唯一發生這種事的地方，因為她曾在馬來西亞首都吉隆坡街道遇過性騷擾，短短30分鐘的路程就出現至少50名企圖朝她襲胸的男性。

中國報報導，在重機網美費南達的事件發生後，克里斯汀希爾在社群平台上稱，獨自在吉隆坡步行的白人女性，大約每2分鐘就會被襲胸1次。消息傳出後，有大批馬來西亞網友指控她說謊誣賴，「我在吉隆坡生活30年從來沒遇過這樣的事情，也沒有看到／讀過關於女性每2分鐘被襲胸的新聞……我們這裡的確有犯罪發生，但妳寫的內容並非事實」。

克里斯汀希爾事後說明，她之前就住在吉隆坡，時間斷斷續續大約8年，曾經從吉隆坡市中央藝術坊步行到香格里拉酒店，這段路程約30分鐘，但過程中卻出現至少50名企圖襲胸的男子。她稱，她經常受到騷擾，只能隨身攜帶一把大傘充當防狼工具，最終不堪騷擾決定搬到新加坡。

克里斯汀希爾提到，她曾經向政治人物反映過此事，但對方也只是笑笑，「這不是性侵，但這確實是性騷擾」。面對網友口中的撒謊誣賴，她堅持自身立場，還說「這種事顯然只會發生在白人女性身上」。