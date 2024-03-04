濫用合作關係！南韓醫師「威脅藥商員工」參加抗議：不去就取消合作

▲南韓大韓醫師協會3日在首爾永登浦區汝矣島大道，號召4萬人上街抗議政府醫療改革政策。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府2月初祭出醫療改革，打算透過醫學院每年擴招2千名學生，解決醫療人力短缺等問題，引發住院與實習醫師請辭罷工超過一周，為了促使醫師儘速復工，更以強制復工令、吊銷執照等手段要脅。對此，醫師協會昨（3）日在首爾街頭召開示威集會，吸引4萬人參加，不過在參加人數上卻傳出灌水疑雲。

根據《中央日報》、《韓聯社》等韓媒，大韓醫師協會本月1日慘遭政府派遣警力執行突襲式搜索後，3日在首爾市永登浦區汝矣島公園發起「全國醫師總蹶（崛）起大會」，反對政府以強烈手段擴招醫學院學生，認為政府此舉只是濫用政策和制度，導致醫師淪為永遠的醫療奴隸。

該場活動吸引南韓全國各地許多醫師參加，佔去汝矣大路的5線車道，主辦方估算參加人數約4萬人，至於警方則是估計約1萬人參加。

不過，在多個網路論壇上卻出現許多文章爆料，部分醫師們為了吸引更多人參加週末的這場集會，不僅動員了許多醫師，甚至還濫用醫師平常和製藥商們的「合作關係」，威脅藥廠的業務人員假扮成醫師出席集會。

大部分文章的內容寫道，「因為集會強調製藥公司業務人員一定要參加，所以明天（指4日）罷工集會應該會參加」、「最努力參加集會的人，會把藥物等相關合作契約讓給他們」、「做為合作客戶的醫師們要脅，假如明天集會沒有來的話，就要把藥給換掉（不採取合作），因此只能被迫強制動員（參加集會）。」

報導指出，目前警方已在網路論壇確認相關貼文，正在釐清詳細的事實關係，並打算進入法律程序。

針對政府質疑醫師協會在集會參加人數上灌水、並以取消合作關係等威脅手段要求藥商職員強制參加集會的指控，大韓醫師協會非常對策委員會公關長朱秀虎今（4）日在例行會議上強烈否認，表示媒體正在製造假新聞，而政府更藉機作文章，讓醫師們的道德形象跌至谷底。

朱秀虎表示，大韓醫師協會從未指示合作藥廠的職員們參加集會，因此今早已經向律師諮詢，打算告發在網路論壇上散佈「假消息」的發文者。