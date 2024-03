新娘說完「我願意」下秒突在聖壇上昏倒　300名賓客嚇壞畫面瘋傳

▲新娘突然在聖壇上昏倒。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國路易斯安那州28歲女子凱薩琳(Catherine Franks)去年舉行婚禮時,在聖壇上說出「我願意」後,突然在300多名賓客前昏倒,嚇壞現場所有賓客,慌亂現場畫面後來在網路上瘋傳,獲得50多萬人次點閱。

在路易斯安那州布羅布里奇市(Breaux Bridge)擔任語言治療師的凱薩琳,在婚禮上昏倒的影片在TikTok上爆紅,近來她接受國外媒體採訪,講述事件發生經過。

