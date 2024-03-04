新娘說完「我願意」下秒突在聖壇上昏倒　300名賓客嚇壞畫面瘋傳

▲新娘突然在聖壇上昏倒。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州28歲女子凱薩琳(Catherine Franks)去年舉行婚禮時，在聖壇上說出「我願意」後，突然在300多名賓客前昏倒，嚇壞現場所有賓客，慌亂現場畫面後來在網路上瘋傳，獲得50多萬人次點閱。

在路易斯安那州布羅布里奇市(Breaux Bridge)擔任語言治療師的凱薩琳，在婚禮上昏倒的影片在TikTok上爆紅，近來她接受國外媒體採訪，講述事件發生經過。

Bride faints during wedding seconds after saying ‘I do’ — as guests watch in horror https://t.co/7ZKJbgD2s9 pic.twitter.com/eJL80CVAD1 — New York Post (@nypost) March 1, 2024

凱薩琳表示，事件發生在2023年7月7日，當天她穿著厚重服裝，在高達37度高溫下站了長達40分鐘，所以交換誓言的那一刻，她突然感覺一陣頭暈，人就昏了過去。

影片中可看到，凱薩琳講完「我願意」後，瞬間就倒在地上，嚇得觀禮賓客立刻從座位上跳起來，上前幫忙搧風散熱。凱薩琳表示，「我醒來時，只看到一堆人的鞋子，發現大家都在看著我，我當時只想著，『我一定要起來完成婚禮』，聖壇上的燈光實在是太熱了」。

凱薩琳表示，婚禮隔天她便因為脫水，被送進急診室治療，「當時因為婚禮被毀掉覺得很傷心，但現在回想起來會覺得好笑，是非常難忘的一天」，即將在4月生下一名女兒的她，未來也不排斥把這個有趣故事分享給兒女。