科技慘遭中國超越！　南韓航太技術「落後6年」

▲南韓軍方去年12月初在濟州島中文海岸，成功發射搭載觀測用衛星的固態燃料火箭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

面對和美國的激烈競爭，中國目前正在急起直追，企圖縮短在科學技術上和美國的差距。南韓政府近來一項調查結果指出，在專利、論文成果等表現上，中國在科學技術領域顯然已經超車南韓，尤其在航太方面上的表現更領先南韓6年，對於現階段的南韓而言無疑是一大警訊。

根據韓媒《News1》，南韓科技界今（4）日指出，南韓科學技術情報通信部最近發表「2022年度技術水準評價結果」報告，該份報告中以美國所擁有的科技作為評估標準，經過諮詢各大專家意見的結果，來去計算包括南韓、中國、歐盟、日本所擁有之技術占美國所擁有技術多少百分比。

調查結果顯示，美國擁有136項技術，是目前全球最為領先的技術持有國，若以美國所擁有技術作為評估標準，歐盟已擁有美國94.7%的技術、日本為86.4%、中國為82.6%、南韓則僅為81.5%，因此從評估與統計結果來看，南韓在科學技術上落後日本和中國。

南韓科學技術通信部每逢2年便會進行「技術水準評估」，評估南韓和美國、中國、歐盟、日本之間在科技領域上的差距。

其實，南韓與中國在科技領域上的對壘，2020年的南韓還是處於領先狀態，當時的南韓被評估擁有美國80.1%的技術水準，中國則為80%，顯然在縮短與美國之間的科技差距上，中國的速度比南韓還要更快。

其中在太空、航空、海洋的科學技術上，南韓落後美國11.8年，然而中國僅落後美國5.8年，也因此從此處換算可以得知，南韓光是在航太與海洋方面的水準便落後中國至少6年，是所有科學技術中落後幅度最大的領域，中國從1950年代開始投入太空領域，南韓則是遲至1990年前後才開始發展。

中國超車南韓的科學技術中，量子領先南韓3.4年、人工智慧（AI）領先0.9年、電腦安全領先0.9年、次世代通訊領先0.8年、尖端生技領先0.5年、次世代原能領先0.5年。

南韓政府所得到的這一份評估報告，對於日本而言也是一大警訊，因為日本科學技術領域從2016年起開始退步。

而日本科學技術與學術政策研究所（NISTEP）更指出，日本在論文方面的影響力持續下滑，儘管在2000年全球引用次數前10%論文產出國家的排行中日本為第4名，但近年來已經跌至第10名以外，研究費用增加速度慢、研究時間減少是其主要原因。

南韓科學界關係人士擔憂，未來南韓恐怕將會因為研究預算減少、人口減少而步上日本的後塵。