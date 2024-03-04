農業廢棄物如何變黃金　張麗善訪AGRI SMILE觀摩日本新技術　

▲張麗善訪日本AGRI SMILE公司，觀摩農業廢棄物處理新技術。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導



雲林是台灣農業大縣，為了讓雲林農業廢棄物能夠再利用，雲林縣長張麗善自上任後就積極地思考如何把廚餘變肥料。張麗善表示，雲林縣政府對於化肥的減量早有重視，近年來與南亞公司合作，這項技術以廚餘殘渣為主體，讓食物殘渣回歸養分，以此生產更多的農作物。

為了正視環境對於農業發展的隱憂，張麗善3日帶領農業處等相關單位考察日本，她是在參訪位於東京的農業新技術公司AGRI SMILE後，做上述表示。張麗善指出，農作物的耕作栽培直至成熟收成，每一階段的照料皆需有不同的深門學問去思考，而為了讓農作物成長得更茁壯，施肥的程序不可或缺，只是易取得的化學肥料對環境的隱憂在現代科學研究難以忽視。

在參訪AGRI SMILE公司，並與該企業經營策略部長繩晃典交流後，張麗善一行人也瞭解了日本如何透過植物資源再利用的生物刺激素技術，處理農業廢棄物，並萃取出氨基酸、微生物、礦物質等製作技術與方式，AGRI SMILE公司也強調，此舉不僅解決了在地洋蔥殘渣過多的問題，也讓友善環境的技術創作出循環農業經濟，創造永續經濟。

張麗善在參訪與交流後也表示，雲林縣政府對於化肥的減量早有重視，近年來與南亞公司合作，將廚餘經過破碎及脫水處理降低廚餘含水率及體積後送至南亞塑膠工業股份有限公司堆肥場製成有機質肥料—雲溉肥，這項技術以廚餘殘渣為主體，讓食物殘渣回歸養分，以此生產更多的農作物。

她強調，此次與AGRI SMILE的交流，縣府團隊成員也了解到生活上有許多潛藏成為黃金的技術，並認識到尚有許多替代化肥的研究方法，計畫將這項研究帶回國思考農業政策的下一步。



另外，雲林縣農業處長魏勝德也表示，健康的環境土壤所生長出來的農作物，才能讓人們吃得安心，有機肥料甚至生物刺激素等等化肥的替代技術，讓智慧加入農業，不僅友續善環境，甚至是讓人類與環境共存的一大課題。