快訊／7千名住院醫師慘了！南韓政府「吊銷執照」：已啟動相關程序

▲南韓保健福祉部1日在官網公告強制復工令。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府從2月起祭出醫療改革政策，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，豈料卻遭到住院、實習醫師投入集體罷工與請辭行動。對此，南韓政府在祭出強制業務執行命令後，今（4）日更啟動相關程序，針對罷工中的7000名住院醫師吊銷其醫師執照。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部第2次長朴敏守4日在例行簡報會議上表示，政府將派遣人力前往100間教學醫院，檢查各大醫院住院醫師的復工情況，對於慫恿發起醫師集體罷工等招致醫療現場混亂的核心關係人士，更將嚴厲懲處。

朴敏守強調，「一旦違反政府祭出的業務執行命令，恐遭吊銷醫療執照至少3個月。如若住院醫師的醫療執照效力被停止3個月，則會因為無法補足修習時間，導致取得專科醫師執照的時間點延後一年。而且，遭到行政處分的相關履歷，可能會為未來的就業帶來負面影響。」

南韓保健福祉部統計，截至2月29日上午11時，根據100間主要教學醫院的檢查結果，離開工作崗位的住院醫師高達8945名（佔總體72%），而回歸工作崗位的住院醫師僅565名，至於2月28日收到政府寄來強制業務執行命令的住院醫師一共有7854名。

南韓保健福祉部長曹圭鴻4日便在中央災難安全對策本部會議上表示，「對於醫師所發起的集體行動，政府在原則上沒有絲毫改變。從今天（4日）起，將派人調查醫療現場，確認未復工住院醫師的狀況，依據法律和原則實施相關措施。」