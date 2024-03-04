墨國黑幫恐怖屠殺　10多具屍體堆成山焚燒！槍手踩上死者嬉笑歡呼

▲墨西哥販毒集團互相爭搶地盤，尋仇報復，殘忍程度令人髮指。圖為墨西哥瓜納華托州塞拉亞市（Celaya）一名國民警衛隊成員封鎖暴力死亡現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

墨西哥西南部格雷羅州（Guerrero）近日發生毒梟之間的血腥暴力屠殺，販毒集團洛斯特拉科斯（Los Tlacos）與對手米卻肯家族（Familia Michoacana）交戰約造成17人死亡，成堆屍體被開槍射擊、放火焚燒。墨西哥當局證實發現5具焦黑的屍體，但外媒看到的影片中至少有15具屍體被人踩在腳下。

● 以下包含暴力血腥內容，可能引發不適，觀看前請自行斟酌。

根據每日郵報報導，洛斯特拉科斯的集團成員與米卻肯家族2月下旬在光天化日之下，於格雷羅州山區地帶爆發血腥屠殺，事件登上國際媒體版面，殘忍程度難以想像，最終透過當地4名天主教主教參與調解，才讓兩派人馬同意休戰，停止爭搶幫派地盤。

▲墨西哥幫派血鬥，開槍射擊並焚燒屍體堆。（圖／翻攝自X）

但每日郵報取得的大部分衝突影片，嚴重血腥露骨，無法公開播出。報導稱，其中一段影片中，有一群穿迷彩服的男子將許多男性屍體扔成一堆，不斷嬉笑怒罵、出腳狠踹，等所有屍體被堆起後再縱火焚燒。墨西哥檢警後來證實在托托拉潘（Totolapan）山區小鎮的偏僻犯罪現場發現5具焦黑屍體，並送交法醫部門。

然而，美媒CBS指出，影片中至少可以看到15具遺體，且在屍體被點燃之前，一名槍手還興高采烈地坐在一堆糾纏在一起的遺骸上，笑著、踩著死者。報導稱，當局尋獲遺體數量與影片中有所出入的原因尚不清楚，可能是被帶走或是完全銷毀，另外，大部分死者與行凶槍手們同樣都是穿著軍風迷彩襯衫，配有彈藥背帶。

▲墨西哥格雷羅州山區販毒集團暴力問題相當嚴重，甚至由神職人員出面斡旋和解。（圖／翻攝自X）

據每日郵報稱，在另一段影片中可以聽見一名男子高喊「給我更多（屍體）」，同時用步槍朝著正在燃燒的屍體堆連續射擊，隨後又朝地面開槍，還有人在一旁喊「這樣他們就不會復活了」。

還有一段影片顯示，洛斯特拉科斯大約50名成員聚集在一起，其中一人用擴音器向對手發出警告，「你們殺害婦女與無辜的人，我們來找你們算帳了，這群混蛋」。他還說，「還有你們這些政客，不要再支持這種垃圾了。」他強調集團將保護山區居民，而在影片最後全體舉槍，喊聲歡呼。

▼網傳格雷羅州武裝分子影片，但當局並未證實。