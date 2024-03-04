北海道「連續2起」致命雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋喪命

▲日本北海道3日接連發生2起奪命雪崩。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本北海道昨（3）日相繼發生兩起重大的雪崩，先是位於利尻富士町的利尻山發生雪崩，導致8人的登山團遇難，其中4人遭到活埋，而其中一名40多歲女子被救出後昏迷死亡；至於島牧村東狩場山也傳出雪崩，一名28歲男子因此死亡。

根據日媒《北海道新聞》、《朝日電視台》，日本北海道3日接連發生雪崩，位於利尻島利尻富士町利尻山中午12時30分開始雪崩，警方表示，雪崩的地點位於利尻山東側斜面標高400公尺處，4名成年男女慘遭雪崩活埋，雖然全員獲救，但其中一名40多歲的女性被發現時已處於心肺功能停止的狀態，儘管透過直升機載送至醫院接受治療，卻依然回天乏術，目前仍在確認具體身分。

我國外交部表示，經駐札幌辦事處向北海道稚內警察署轄下利尻富士町鴛泊駐在所確認後，這次遭遇雪崩的8名旅客均為日本人。

至於位於北海道西南部的島牧村東狩場山也出現雪崩，搭乘雪上摩托車的28歲男性上班族藤田尚斗遭遇雪崩活埋，最後不幸死亡。

日本防災科學技術研究所雪冰防災研究中心主任中村一樹分析，今年雪崩起因的特徵，主要是受到氣溫差異過大所導致，在氣溫急遽變動的同時，積雪的表層會變得較為脆弱，加上低氣壓頻繁通過，其所帶來的降雪更容易形成較為脆弱的表層。

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