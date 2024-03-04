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川普首敗！海利贏得華盛頓特區共和黨總統初選

▲▼ 美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。（圖／路透）

▲美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普在爭取共和黨總統候選人的這條路上幾乎是大獲全勝，但他3日踢到鐵板，在華盛頓特區輸給前駐聯合國大使海利（Nikki Haley），吞下首敗。這是海利在共和黨提名競選拿下的首場勝利，但似乎不太可能改變川普即將勝出的趨勢。

華盛頓郵報報導，華盛頓特區初選在美東3日晚間結束投票，全部只有19張黨代表票，相較其他州，華盛頓特區初選規模較小，但川普2016年在這裡得票率低，未拿下任何黨代表票，這是海利擊敗川普的最佳機會，早在初選登場之前，她就來到此地進行造勢。

在華盛頓特區初選結果出爐之前，川普周末在密蘇里州、密西根州、愛達荷州連續贏得3場勝利，且自共和黨初選1月中開跑之後，他贏得至今各州每一場的黨內初選，甚至取得壓倒性勝出，直到這次在華盛頓特區嘗到首次挫敗。

不過美國民主黨、共和黨總統初選的「超級星期二」即將登場，多間美國主流媒體預測，川普將會大勝，預計能夠拿到1215張選舉人票，跨過門檻成為共和黨總統候選人，終結海利的競選機會。共和黨全國代表大會（RNC）將於7月召開，屆時會正式選出提名人。

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