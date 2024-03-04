23歲女大生遭6男性侵亡！印度2022平均每日90起性侵　澳政府警告

▲西班牙重機網美南達控訴在印度遭7男性侵。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙重機網美費南達（Fernanda）和老公在印度旅遊期間遭到7名男子性侵一案引發高度關注。印度性侵案頻傳，2012年一名23歲學生在公車上遭6名男子毆打和集體性侵、完事後被扔下等死的案件震驚國際，引爆印度數周示威抗議，政府最終修法加重性侵案刑罰，提高至死刑。但印度性侵案仍在成長，針對女性遊客的性暴力也很常見，澳洲政府警告，遊客前往印度應該要高度謹慎。

印度國家犯罪紀錄局數據顯示，2022年平均每日接獲近90起性侵案，且受害者若出面報案經常遭受嘲笑或面臨汙名化，對警方調查缺乏信心，造成社會中有大量案件並未通報。不只如此，在印度刑事司法體系之中，案件會被擱置多年。





▲印度國家犯罪紀錄局數據顯示，2022年平均每日接獲近90起性侵案。（圖／達志影像／美聯社）

就在2012年12月16日晚間，印度23歲女大生辛格（Jyoti Singh）和男性友人看完電影搭公車返家，但卻在公車上遭到包括公車司機在內的5名男子與1名少年輪流性侵施暴。辛格男性友人試圖阻止卻遭圍毆後擊昏，辛格則是被6人拖到公車後排性侵，並因反抗遭到毆打及鈍物刺入下腹重傷，最終傷重不治身亡。

這起性侵案件震驚國際社會，引起世界各國關注印度的性侵問題，也觸發印度各地示威遊行，民眾點名政府要採取行動，保障婦女安全。印度政府事後修法，加重性侵案刑罰，提高至死刑。

不只性侵，印度針對女性遊客的性暴力事件也很常見。澳洲外交貿易部表示，遊客前往印度應該要保持高度謹慎，「女性可能會面臨更嚴重的言語和身體騷擾或是性侵害，避免獨自旅行，即便是在大城市與旅遊景點。」

2018年，33歲拉脫維亞裔愛爾蘭女子史克洛蔓妮（Liga Skromane）前往印度喀拉拉邦，希望在當地知名印度教傳統醫學中心治療憂鬱症，卻被下藥、性侵、斬首，最終她的遺體還被倒掛樹上。

▲印度政府最終修法加重性侵案刑罰，提高至死刑，但性侵案依舊不斷發生。（圖／CFP）

針對西班牙重機網美費南達的遭遇，記者沃洛茲科（David Josef Volodzko）稱，過去在印度生活的這幾年，遇過性侵害事件的程度與以往任何到過的地方都不同，「有個完全陌生的英國女子在火車上假裝是我女友，要求睡在我床上，因為有陌生男子舔她的腳，讓她覺得不安全」，還有一次把女性友人介紹給印度年輕男子認識時，他沒有和她握手，反而伸手摸了她的胸部。

沃洛茲科表示，印度一直以來都是心中最喜歡的地方之一，「我從來沒有遇過一名女性旅客沒被猥褻、侵犯或更糟的那種，即便她們只來印度幾天。」