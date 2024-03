誤以為小感冒！　高中女師「四肢發黑壞死」被迫截肢

▲穆迪因感染性休克導致四肢發黑壞死,最終只能截肢。(圖/翻攝自Facebook/Sherri Moody)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州一名高中老師去年4月出現感冒症狀,起初她並不在意,沒想到接著卻出現發高燒、呼吸困難的症狀,她被家人送往急診室後,醫生表示她的肺部出現感染,且出現感染性休克,為了拯救她的性命,醫生只能將發黑壞死的四肢切除。

根據《紐約郵報》報導,現年51歲的高中老師穆迪(Sherri Moody)去年4月帶著班級去校外教學時,出現了輕微的感冒症狀,起初她並不在意,但幾天後她卻發高燒、呼吸困難,最後被家人送往急診室。

醫生診斷後指出,她的肺部因肺炎鏈球菌造成感染,身體已經進入感染性休克。穆迪說,她身體狀況一直很好,也從未去過急診室;她的丈夫大衛(David Moody)回想起當時狀況也表示,「我不得不查一下什麼是敗血症,這才意識到我們的情況很嚴重。」

讓症狀惡化的其中一個原因是穆迪一直在服用的關節炎藥物,這種藥物削弱了她身體抵抗感染的能力。最後醫生為了讓血液回流到她的重要器官,犧牲了穆迪四肢的血液循環,大衛說,「我真的親眼看著我妻子的手腳壞死。」

從當時的照片可以看到,穆迪坐在醫院病床的邊緣,身上插著多跟管子,手臂、雙腿全部發黑,無力地垂著。穆迪救回一命後,醫生就將她的手臂和膝蓋以下的腿部截肢。

儘管現實讓人難以接受,但穆迪很快就重新打起精神,「我選擇快樂,而不是讓苦難來定義自己,這並不是說我完全不會難過,但只要哭一下就好,我不會讓它持續太久。」

根據美國胸腔科學會數據,感染性休克每年約影響75萬美國人,通常都是由感染造成,大約有30%會引發嚴重敗血症而死亡。

