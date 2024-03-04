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因應台灣有事！　日本2025年組「兩棲運輸部隊」防衛西南島嶼

▲▼日本陸上自衛隊和美軍在鹿兒島縣德野島進行聯合演習 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本陸上自衛隊和美軍在鹿兒島縣德之島進行聯合演習 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

為了防止「台灣有事」的緊急情況，日本自衛隊預計在2025年3月成立一支兩棲運輸聯合部隊，預計會有100名隊員駐紮在廣島縣的海上自衛隊基地，主要任務之一就是在緊急狀況發生時，迅速將陸上自衛隊運送到偏遠島嶼。

根據The Japan News報導，這支兩棲運輸部隊主要由陸上自衛隊隊員組成，早在2019年3月就開始進行船舶掌舵訓練，主要任務之一就是在緊急狀況發生時，迅速將陸上自衛隊運送到偏遠島嶼。

考量到台灣可能發生的緊急狀況，這支部隊的成立目的之一，就是加強日本在南西諸島（西南群島）的防禦能力。

報導指出，部隊成立初期，將有中型船、小型船各1艘，接著到2027財政年度就會增加至10艘，同時增加更多隊員；這10艘船包含1艘中型船、3艘小型船和3艘高速機動船，其餘3艘的類型尚未決定。

中型船主要用於日本本島和偏遠島嶼之間的運輸，小型船則用在偏遠島嶼與淺水港口之間的運輸。由於許多西南島嶼沒有能容納大型運輸船的港口，所以日本將引進可以在海灘上登陸的高速船艇，以便部隊可以進行更廣泛的行動。

日本政府在2024財政年度預算中，申請了173億日圓用於購買3艘高速艦艇，並計畫在2026和2027財政年度將這些快艇納入新部隊。

根據現行法律，日本僅有海上自衛隊有權在緊急情況下，攔截和檢查運送軍用物資的外國船隻；當局已向國會提交了一份法案，希望能修法讓新設立的兩棲運輸聯合部隊能夠擁有一樣的權力。

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