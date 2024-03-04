強硬喊話以色列、哈瑪斯停火！　賀錦麗：協議就擺在桌上

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）對以色列、哈瑪斯強硬喊話，要求以色列提供加薩更多人道援助，同時呼籲哈瑪斯應立刻同意停火協議。

根據CNN報導，賀錦麗3日表示，她相當關注加薩不斷惡化的人道主義危機，「以色列政府必須採取更多措施，大幅增加援助物資進入，沒有任何藉口。」她說，「我們每天在加薩看到的都是毀滅性的，有媒體報導當地家庭在吃樹葉或動物飼料，婦女生下營養不良的嬰兒，幾乎無法接受任何護理治療，兒童也死於飢餓和缺水。」

賀錦麗指出，加薩正在遭受明顯的人道主義災難，「考慮到加薩遭逢的巨大苦難，必須立即停火，至少在未來六周內停火，這就是目前在討論的問題。」報導指出，賀錦麗的發言可說是美國政府對以色列所發出的最強硬言論之一。

她接著向哈瑪斯喊話，「哈瑪斯聲稱希望停火，好吧，我們有個協議就擺在桌上，哈瑪斯必須要同意，讓我們停火吧，讓人質們回家吧，讓我們立即向加薩人民提供救援吧！」

儘管美國總統拜登上周才樂觀表示，有望在本周達成停火協議，但一名外交消息人士透露，目前談判進展緩慢，不太可能在未來48小時內取得突破。

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