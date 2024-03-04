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援烏「機密38分鐘音檔」外洩！　德防長轟普丁搞假新聞戰

▲俄羅斯總統普丁被控意圖。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁被控意圖製造分裂。（圖／路透）

文／中央社

德國軍方討論烏克蘭戰爭的機密談話遭到竊聽外洩，德國今天指控俄羅斯總統普丁試圖製造分裂。這起事件發生於柏林在是否對基輔提供金牛座巡弋飛彈的議題上蒙受壓力之際。

法新社報導，一份38分鐘長的錄音1日深夜被人上傳俄羅斯社群網站，內容就德製金牛座（Taurus）巡弋飛彈可能用途及潛在影響進行商討。

相關討論內容還包括法國和英國對烏克蘭提供長程飛彈的用途。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「這關係到運用這項錄音來暗中顛覆和動搖我們…希望普丁（Vladimir Putin）不會成功。」

「這是普丁進行的假新聞戰其中一環。」

佩斯托瑞斯表示，他不知道軍隊裡有進一步洩密事件，強調會等到軍方對本案調查有結果，才會判斷將有何後果。

基輔早已不斷大聲疾呼，要求柏林提供射程可達500公里的金牛座巡弋飛彈。但是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）擔心烏克蘭與擁有核武的俄羅斯衝突升高，截至目前拒絕交付這種飛彈。

苦於防衛俄羅斯入侵的烏克蘭若取得金牛座巡弋飛彈將可大規模提升戰力。

法國和英國已分別對烏克蘭提供射程約250公里的SCALP巡弋飛彈、暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈。

但是蕭茲表示，像英國和法國一樣地對烏克蘭提供長程飛彈、支持部署這類武器系統，德國無法證明此舉具有正當性。

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