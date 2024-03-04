　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院委員會首周交鋒　藍廣開戰場、綠7日要唐鳳來報告

▲▼立法院院會 數位發展部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數位發展部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院委員會4日展開，國民黨團首周鎖定金門快艇案、食安、赴陸旅遊團停招、開放印度移工、電價調漲、健保藥價調整等多個戰場；而民進黨團則在7日數位發展部長唐鳳列席報告業務概況，也讓其去留引發外界聯想。

立法院共有8個常設委員會，包括內政、外交及國防、經濟、財政、交通、教育及文化、社會福利及衛生環境、司法及法制，每個委員會委員人數至少為13席，最高不得超過15席，各黨團在各委員會席次，依政黨比例分配，而每位委員限參加一個委員會。

立法院一般於每週二、五舉行院會，至於委員會會議則為每周一、三、四，由召集委員召集，或經委員會1/3以上之委員，以書面記明討論之議案及理由，提請召開。 

根據立法院本周委員會議程，國民黨團幾個主要戰場為4日社會福利及衛生環境委員會安排「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件處理之檢討」專報，而內政委員會進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專報；6日社會福利及衛生環境委員會召開「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」專報、內政委員會「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」專報；7日社會福利及衛生環境委員會則有「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」專報。

7日民進黨交通委員會召委李昆澤邀請邀請唐鳳列席報告業務概況，另就「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」進行專報。

唐鳳近日屢遭批評，更傳出民進黨內也有不滿，質疑其打詐不利，數位政策的推廣也不夠積極等。對此，唐鳳日前回應，內閣現在是看守凍結期間，「我們政務官的去留，當然就是長官來決定」；而行政院長陳建仁則說，各部會在數位發展上都有相關，所以怎麼樣做跨部會協調相當重要，打詐工作確實數位部蠻重要，但內政部、通傳會等也扮演相當重要角色，「所以我在這裡也希望數位部繼續精進相關施政，讓國人有感」。

ET快訊
快訊／傳訊談「原住民拔擢」挨轟　管碧玲認「失禮」
管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：究竟想幹嘛？
快訊／台積電刷新天價！大漲24元至714　指數漲272點創1
飯店遭小偷！選手房門被開　戴資穎大陣仗堵門
刺青店縱火夫妻雙亡！19歲嫌遭起訴　家屬悲憤求判死
伊能靜要去泰勒絲演唱會：老公幫我拿VIP票！被主持人打斷
如雲霄飛車「夏回冬」　鄭明典貼2圖示警：差真大
快訊／投0.1局丟5分　林昱珉被下放小聯盟春訓
健身辣妹控遭業務「撿屍性侵」！起床沒穿褲子　檢一看監視器懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」　范雲：應尊重身體界線

快訊／傳訊談「原住民拔擢」挨轟　管碧玲認「失禮」又指邏輯錯誤

爆管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：竟想「交換」？

立院委員會首周交鋒　藍廣開戰場、綠7日要唐鳳來報告

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

指宋濤霸凌台灣海域管轄權　洪申翰：國民黨「屁都不敢放一聲」

交通部「突襲式」討論記點新制！路權團體批：不排除再上街抗爭

甲動迎戰！管碧玲明專報　綠委盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

陳其邁接連邀國際巨星、黃色小鴨　年輕人有感！滿意度達88%

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

快訊／管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」　范雲：應尊重身體界線

快訊／傳訊談「原住民拔擢」挨轟　管碧玲認「失禮」又指邏輯錯誤

爆管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：竟想「交換」？

立院委員會首周交鋒　藍廣開戰場、綠7日要唐鳳來報告

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

指宋濤霸凌台灣海域管轄權　洪申翰：國民黨「屁都不敢放一聲」

交通部「突襲式」討論記點新制！路權團體批：不排除再上街抗爭

甲動迎戰！管碧玲明專報　綠委盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

陳其邁接連邀國際巨星、黃色小鴨　年輕人有感！滿意度達88%

快訊／管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」　范雲：應尊重身體界線

農業部：沒證據顯示養豬場使用瘦肉精　今年起擴大檢測7千件

日伊豆海域鮪釣漁船觸礁　1人墜海下落不明

「AI妖股」美超微股價破千美元　概念股麗臺不畏處置中攻漲停

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！臉被打腫變形　女星怒開砲

快訊／傳訊談「原住民拔擢」挨轟　管碧玲認「失禮」又指邏輯錯誤

酒後跟老公大吵！台中女13樓墜落4樓雨遮　多處骨折搶救中

強硬喊話以色列、哈瑪斯停火！　賀錦麗：協議就擺在桌上

快訊／台積電刷新天價！漲24元至714　指數漲272點創19208新高

00940年賺13%打敗大盤　10元就能入手

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

政治熱門新聞

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

交通部討論記點新制！路權團體不排除再上街

指陸霸凌台灣　綠：藍屁都不敢放一聲

管碧玲明專報　綠盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

陳其邁接連邀國際巨星、黃色小鴨　年輕人有感！滿意度達88%

爆管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：究竟想幹嘛？

立院委員會首周交鋒　藍廣開戰場、綠7日要唐鳳來報告

立院開議「明天才是大爆發」　前藍委：不要力求表現而走鐘

管碧玲自行修改立院專報名稱　媒體人轟：絕對失格的做法

引法庭經驗嘆「曾遇被告氣焰囂張」　吳宗憲勸管碧玲別避重就輕

總統府憲兵舉槍自戕為何不就近送台大？　憲兵：以醫療能量為依據

1男墜污水廠沉澱池　北市回應了

立院重頭大戲「高金素梅對上管碧玲」　邱毅預測：衝突火爆難避免

更多熱門

相關新聞

管碧玲明專報　綠盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

管碧玲明專報　綠盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

兩岸執法爭端未解，立法院內政委員會明（4）將邀請海委會主委管碧玲進行專題報告，但行政部門與立法部門對專報名稱有歧見，國民黨立委也批評管藐視國會。對此，長期深耕內政委員會的民進黨立委張宏陸受訪說，過去前總統馬英九執政時，立院也曾改過專報名稱，希望理性探討議題，勿使該議題淪為純粹政治操作。

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

引法庭經驗嘆「曾遇被告氣焰囂張」　吳宗憲勸管碧玲別避重就輕

引法庭經驗嘆「曾遇被告氣焰囂張」　吳宗憲勸管碧玲別避重就輕

立院開議「明天才是大爆發」　前藍委：不要力求表現而走鐘

立院開議「明天才是大爆發」　前藍委：不要力求表現而走鐘

海巡署改「金門碰船案」題目　藍委點名管碧玲：應撤換官員

海巡署改「金門碰船案」題目　藍委點名管碧玲：應撤換官員

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

「膽管癌」早期症狀不明顯　醫示警9大徵兆

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

泰頂流女星參戰《浪姐5》！被封「泰國第一神顏」

把她的臉刺在身上　性感女模無套讓男粉上

明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

好累卻捨不得睡？你正在「報復性熬夜」　專家曝3大元兇

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面