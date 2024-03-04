立院委員會首周交鋒　藍廣開戰場、綠7日要唐鳳來報告

▲數位發展部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院委員會4日展開，國民黨團首周鎖定金門快艇案、食安、赴陸旅遊團停招、開放印度移工、電價調漲、健保藥價調整等多個戰場；而民進黨團則在7日數位發展部長唐鳳列席報告業務概況，也讓其去留引發外界聯想。

立法院共有8個常設委員會，包括內政、外交及國防、經濟、財政、交通、教育及文化、社會福利及衛生環境、司法及法制，每個委員會委員人數至少為13席，最高不得超過15席，各黨團在各委員會席次，依政黨比例分配，而每位委員限參加一個委員會。

立法院一般於每週二、五舉行院會，至於委員會會議則為每周一、三、四，由召集委員召集，或經委員會1/3以上之委員，以書面記明討論之議案及理由，提請召開。

根據立法院本周委員會議程，國民黨團幾個主要戰場為4日社會福利及衛生環境委員會安排「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件處理之檢討」專報，而內政委員會進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專報；6日社會福利及衛生環境委員會召開「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」專報、內政委員會「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」專報；7日社會福利及衛生環境委員會則有「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」專報。

7日民進黨交通委員會召委李昆澤邀請邀請唐鳳列席報告業務概況，另就「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」進行專報。

唐鳳近日屢遭批評，更傳出民進黨內也有不滿，質疑其打詐不利，數位政策的推廣也不夠積極等。對此，唐鳳日前回應，內閣現在是看守凍結期間，「我們政務官的去留，當然就是長官來決定」；而行政院長陳建仁則說，各部會在數位發展上都有相關，所以怎麼樣做跨部會協調相當重要，打詐工作確實數位部蠻重要，但內政部、通傳會等也扮演相當重要角色，「所以我在這裡也希望數位部繼續精進相關施政，讓國人有感」。