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人妻遊印度遭「7男輪流性侵」　她淚：帳篷內洩慾！警方出手了

重機網美遊印度被7男性侵　她淚訴淪玩物「帳篷內遭輪流洩慾」

▲南達在個人IG親揭遭襲過程，臉上全是瘀青。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

台灣與印度洽簽移工合作備忘錄，有台灣網友連結到印度女性受性侵害情況嚴重，擔心台灣因此變成「性侵之島」，而印度當地日前就發生一起令人震驚的性侵案，一名來自西班牙的重機網美和丈夫騎車旅遊，搭帳篷過夜時慘被7名男性襲擊，這名網美不但被輪流性侵，夫妻倆還被痛歐，兩人事後揭露這場恐怖經歷，引發印度輿論譁然，警方目前已經逮捕3名嫌犯。

重機網美遊印度被7男性侵　她淚訴淪玩物「帳篷內遭輪流洩慾」

從這名網美南達（Nanda）在社群平台上淚訴這段慘絕人寰經歷，南達透露，1日晚間，「發生了一些我們不希望發生在任何人身上的事情，7名男子強姦了我」，畫面可見她劫後餘生、滿臉瘀傷畫面，Nanda指稱，當時與丈夫在賈坎德邦「杜姆卡」當地紮營過夜時被7男襲擊，「他們毆打我們、搶劫我們，雖然東西不多，因為他們想要的是強姦我」！

重機網美遊印度被7男性侵　她淚訴淪玩物「帳篷內遭輪流洩慾」

▲南達經常和老公一起騎車旅遊。（圖／翻攝自IG）

另據印度《NDTV》等媒體報導，南達和丈夫從孟加拉出發後，1日晚間抵達位於賈坎德邦的杜姆卡（Dumka），未料在搭帳棚過夜期間被7名男子攻擊，期間自己和丈夫都遭暴力對待，身上財物被洗劫，而她的出眾外貌被這7名歹徒覬覦，慘遭輪流性侵。

重機網美遊印度被7男性侵　她淚訴淪玩物「帳篷內遭輪流洩慾」

據南達表示，事發過後，兩人無助待在路邊不知如何是好，所幸一名巡邏警員路過，察覺不對才將其送往醫院，在向醫護人員透露遭到性侵後順利報案，而這起事件曝光後也引起印度輿論撻伐，不少網友到南達的Instagram帳號留言聲援，強調「整個印度人民與妳同在」；包括女演員莉查查達哈（RichaChadha）、賈坎德邦印度人民黨議員馬蘭迪（Babulal Marandi）也發聲譴責，呼籲警方應採取最嚴厲的措施。

馬蘭迪甚至要求警察採取嚴厲行動，「當此類事件發生在外國人身上時，誰願意來賈坎德邦？這裡的法律和秩序機器已經崩潰，警方應採取嚴厲行動」，針對這起暴力性侵案，印度警方也迅速成立特別調查小組，在積極追查後將3名嫌犯逮捕歸案、另外還有4人仍在追捕中。

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