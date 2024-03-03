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嚼野草敷在傷口處　男喉嚨出現異物感「抓出6公分活水蛭」

隨意嚼野草敷在傷口處…他突覺喉嚨有異物　竟抓出6公分活水蛭

▲越南一名男子突然感覺喉嚨有異物感，到院就診才發現裡面有隻活水蛭。（圖／翻攝自VnExpress）

圖文／CTWANT

越南河內市一名53歲男子日前因為捕鼠夾而受傷，於是他隨手抓了一把野草藥，並用嘴巴嚼爛過後再敷到傷口處，沒想到的是，他開始覺得喉嚨出現異物感，甚至有疼痛的狀況，趕緊至醫院檢查才發現，喉嚨裡竟有一隻長達6公分的活水蛭。

根據越南媒體《VnExpress》2月28日的報導，事情發生在1個月前，這名男子在處理捕鼠夾時不慎弄傷，隨後他便抓了些許雜草，放進嘴裡咀嚼成糊狀後，將其敷在傷口處來止血。

直到最近，男子覺得喉嚨出現了疼痛感，好像有動物在裡面蠕動，一照鏡子確認，就看到一個黑褐色的物體在動，而他聲音逐漸沙啞，更吐出混有血液的奇怪液體，他便立即前往醫院就診。

經過內視鏡檢查，醫生發現男子喉嚨的氣管處有個異物牢牢地附著在上面，在施打麻醉過後，最終取出了一條6公分長、仍然活蹦亂跳的水蛭。

對此，醫生就警告，水蛭雖然體型很小，但只要吸了足夠的血，就會迅速長大，進而對人體造成危害，應該特別注意野外的溪流、溝渠等不安全的水源，也要避免食用樹葉、野菜、草藥等，以防不明活物進入體內。

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