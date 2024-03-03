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美主題樂園開幕第一天爆槍響　600人鬥毆1人中彈！遊客驚慌疏散

記者張寧倢／綜合外電報導

美國喬治亞州科奧斯特爾市（Austell）一座主題樂園2日迎來今年度營業的開幕首日，結果當天閉園前2小時發生了大規模鬥毆，約500到600人在園區內奔跑、打架，人數不詳的嫌犯向趕來控制局勢的警察開槍，其中一名警察回擊導致一人中彈，傷者情況不明，多聲槍響引發人群恐慌。

▲▼美國亞特蘭大郊外一座主題樂園發生集體鬥毆事件，大批警力於下午6時左右抵達現場，有人對警方開槍，一人中彈。（圖／翻攝自Facebook）

▲美國亞特蘭大郊外一座主題樂園發生集體鬥毆事件，大批警力抵達現場後有人對警察開槍。（圖／翻攝自X）

綜合美媒報導，科布郡（Cobb County）警方2日傍晚獲報亞特蘭大郊外一座遊樂園Six Flags Over Georgia發生聚眾鬥毆事件，大批警力於下午6時左右抵達現場，協助控制局勢。警方聲明稱，「有一大群不守規矩的人，大約500到600名遊客在公園裡跑來跑去，打了起來。」

美媒指出，其中一段現場畫面拍到，將近10多人對著地上的一人拳打腳踢，幾人跑開之後，被毆打者躺在地上無法動彈。據喬治亞州調查局（GBI）表示，警方將人群從樂園向外疏散並引導到馬路上，當時有人數不詳的嫌犯對警察開槍，警方也開槍回擊，子彈擊中一人。

▲▼美國亞特蘭大郊外一座主題樂園發生集體鬥毆事件，大批警力於下午6時左右抵達現場，有人對警方開槍，一人中彈。（圖／翻攝自Facebook）

▲Six Flags Over Georgia主題樂園發生集體鬥毆引發安全疑慮。（圖／翻攝自Facebook）

中彈傷者被送往醫院，但目前傷勢情況不明。科布郡警方證實，警察並未受傷，但有一輛車遭到毀損。主題樂園聲明稱，園方致力於提供安全、有趣的娛樂設施的目標，採用最先進的安全系統與金屬探測器，並且有一個強力且具警覺性的公共安全部門，加上科布郡警方的有力支援，所有顧客都應該遵守嚴格的行為準則，所有違反規範者將不會被容忍。

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