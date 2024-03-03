德州最大野火「燒掉16個台北」！僅15%獲得控制　數千牛隻死亡

▲ 德州野火燒死大量牛隻。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州狹長地帶（Panhandle）野火延燒近一周，已成為該州史上最大野火，燃燒面積超過4400平方公里，相當於16個台北市，目前僅15%火勢獲得控制，至少造成2人死亡，恐怕有數千頭牛隻死亡。

根據《衛報》，2月26日爆發的「煙屋溪大火」（Smokehouse Creek Fire）在狹長地帶留下大片燒焦的草原和死亡的牲畜，摧毀500多座建築。德州農工林務局（Texas A&M Forest Service）2日表示，這場野火已經和另一場大火結合，蔓延至奧克拉荷馬州，燃燒面積超過4400平方公里，其中15%獲得控制。

消防小組2日面臨氣溫上升、強風和乾燥天氣，正極力阻止野火吞噬更多土地。發言人內德羅（Jason Nedlo）說明，滅火工作的重點是控制北部和東部周邊的火勢，因為來自西南部的猛烈陣風恐怕使野火擴大。

▲▼ 消防隊員極力阻止火勢蔓延。（圖／路透）

2名婦女被證實在火災中身亡，但因火勢仍在蔓延，相關部門未能徹底搜索遇難者，也無法確切統計有多少房屋等建築被毀。

德州農業專員米勒（Sid Miller）表示，部分牧場可能因大火遭受毀滅性損失，死亡的牛隻數量尚不清楚，估計總數將達到數千頭，但他預期這對德州養牛業及牛肉價格的整體影響微乎其微。

此次野火原因仍在調查，但強風、乾燥的草地和異常溫暖的天氣都助長火勢。內德羅坦言，考量到目前的天氣狀況，尚無法預測何時能完全取得控制。

美國國家氣象局（NWS）已對整個狹長地帶發出紅色警戒，國家天氣預報中心氣象學家邱吉爾（William Churchill）警告，由於相對濕度低，且陣風很強，「只需要一點火花就能點燃另一場大火」。