　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州最大野火「燒掉16個台北」！僅15%獲得控制　數千牛隻死亡

▲▼ 美國德州發生史上最大野火。（圖／路透）

▲ 德州野火燒死大量牛隻。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州狹長地帶（Panhandle）野火延燒近一周，已成為該州史上最大野火，燃燒面積超過4400平方公里，相當於16個台北市，目前僅15%火勢獲得控制，至少造成2人死亡，恐怕有數千頭牛隻死亡。

根據《衛報》，2月26日爆發的「煙屋溪大火」（Smokehouse Creek Fire）在狹長地帶留下大片燒焦的草原和死亡的牲畜，摧毀500多座建築。德州農工林務局（Texas A&M Forest Service）2日表示，這場野火已經和另一場大火結合，蔓延至奧克拉荷馬州，燃燒面積超過4400平方公里，其中15%獲得控制。

消防小組2日面臨氣溫上升、強風和乾燥天氣，正極力阻止野火吞噬更多土地。發言人內德羅（Jason Nedlo）說明，滅火工作的重點是控制北部和東部周邊的火勢，因為來自西南部的猛烈陣風恐怕使野火擴大。

▲▼ 美國德州發生史上最大野火。（圖／路透）

▲▼ 消防隊員極力阻止火勢蔓延。（圖／路透）

▲▼ 美國德州發生史上最大野火。（圖／路透）

2名婦女被證實在火災中身亡，但因火勢仍在蔓延，相關部門未能徹底搜索遇難者，也無法確切統計有多少房屋等建築被毀。

德州農業專員米勒（Sid Miller）表示，部分牧場可能因大火遭受毀滅性損失，死亡的牛隻數量尚不清楚，估計總數將達到數千頭，但他預期這對德州養牛業及牛肉價格的整體影響微乎其微。

此次野火原因仍在調查，但強風、乾燥的草地和異常溫暖的天氣都助長火勢。內德羅坦言，考量到目前的天氣狀況，尚無法預測何時能完全取得控制。

美國國家氣象局（NWS）已對整個狹長地帶發出紅色警戒，國家天氣預報中心氣象學家邱吉爾（William Churchill）警告，由於相對濕度低，且陣風很強，「只需要一點火花就能點燃另一場大火」。

ET快訊
快訊／唐治平現身派出所！領取媽媽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

AMD評估在台灣投資50億！　蘇姿丰：和台積電關係堅固

尪動刀解決男性女乳症　術前妻抓一下：C罩杯掰

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播

車太鉉3寶爸談面臨小孩青春期　自爆最大苦惱「跟高3兒子有代溝」

長榮海運股東會唇槍舌戰　投資人期待經營權塵埃落定

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

相關新聞

美FAA發現波音客機「防冰系統」安全隱患

美FAA發現波音客機「防冰系統」安全隱患

美國阿拉斯加航空1月發生波音737 MAX 9客機飛行中艙門脫落事故，引發美國聯邦航空管理局（FAA）對波音（Boeing）生產線進行調查，近日又發現「波音737Max」與被稱為夢幻客機的「波音787」共315架飛機的防冰系統涉及潛在安全問題，可能導致引擎停止運作、失去推力。

整排學生「幫舔腳趾」　美高中爆虐童爭議

整排學生「幫舔腳趾」　美高中爆虐童爭議

客機艙門飛走！　乘客求償316億元

客機艙門飛走！　乘客求償316億元

紐時最新民調　拜登不支持率47%創新高

紐時最新民調　拜登不支持率47%創新高

拜登2度把加薩說成烏克蘭　義總理表情尬爆

拜登2度把加薩說成烏克蘭　義總理表情尬爆

關鍵字：

德州野火煙屋溪大火北美要聞

讀者迴響

最夯影音

更多

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面