法新社：哈瑪斯稱「加薩最快24小時停火」　前提是以色列同意要求

▲以色列和哈瑪斯在加薩走廊衝突使人道危機加劇。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國拜登總統2月底曾透露，加薩走廊有望在3月4日達成停火協議，當時以色列與哈瑪斯（Hamas）皆持保留態度。然而，根據法新社3日最新報導指出，哈瑪斯表示，如果以色列接受要求，加薩可能「在24至48小時內」停火。

據法新社報導，哈瑪斯一名高級官員3日匿名表示，「如果以色列同意哈瑪斯的要求，包含讓流離失所的巴勒斯坦人返回加薩北部並增加人道主義援助，這將為未來24至48小時內達成（停戰）協議鋪平道路。」

#BREAKING Hamas says Gaza truce possible 'within 24 to 48 hours' if Israel accepts demands pic.twitter.com/wr4ugM7DMX — AFP News Agency (@AFP) March 3, 2024

此前，美國總統拜登2月26日曾樂觀表示，以哈停火協議最快可能在4日達成，若哈瑪斯願意釋放部分人質，以色列也同意在3月10日開始的穆斯林齋月期間停火，但當時以色列、哈瑪斯，甚至從中斡旋的卡達都持保留態度。

▲加薩去年曾短暫停火數日，隨後又恢復激烈交火。圖為以色列士兵與軍車2023年11月24日在與哈瑪斯停火休戰期間，越境離開加薩。（圖／路透）

美國一名高階官員3月2日也透露，以色列大致上已同意接受加薩走廊為期6周的停火協議，只要哈瑪斯願意釋放病患、傷員、老人與婦女等最脆弱的人質，方可使協議生效。一名與哈瑪斯關係密切的消息人士則向法新社表示，哈瑪斯代表團將在當地2日稍晚飛往開羅參與談判。