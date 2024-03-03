女大生廁所秘密產子！兒一出生就喪命　大出血求醫才被揭發

▲馬來西亞一名秘密產子的女大生，因為隱瞞兒子出生就不幸喪命的事，而面臨調查。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名未婚懷孕的22歲女大生，日前在自家廁所產子，不料新生兒出生沒多久就不幸喪命，但女大生只用一塊布就草草處理了兒子的屍體，直到女大生產後大出血，前往診所治療時，秘密產子的行為才被揭發。

綜合當地媒體報導，甘馬挽診所日前接到一名產後大出血的病患，女子聲稱自己剛在3月1日凌晨2點在瓜拉尼魯斯（Kuala Nerus）一間民宅內產子，但由於她當時並未將新生兒一起帶到醫院，讓診所的醫護人員起了疑心，將此事通報給警方。

經警方盤問後，女子最後承認自己是在龍運北加（Kuala Paka）的住家廁所生產，並在大出血後被姊姊發現送醫。女子事後也將被包裹在白布內、上面還帶有沙粒的男嬰帶回診所，不過這名男嬰後來被證實已經死亡。

女子承認，自己謊報生產地點，是因為對未婚懷孕一事感到羞恥，也害怕事情被也是醫護人員的雙親發現，而孩子的父親則是她的男友，2人直到她去年懷孕前都一直在一起。

目前，這名女子已被送往甘馬挽醫院接受治療，男嬰的遺體也被送往同一家醫院採證，以進行下一步行動。警方將援引刑事法典第182條文（提供虛假情報）對此案展開調查。