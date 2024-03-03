　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳法國政府考慮派兵烏克蘭協助訓練烏軍　威懾莫斯科

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲可能獲授權進入烏克蘭境內的法國軍事教官人數尚不清楚，但外傳可能包括傳統部隊。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國媒體《世界報》（Le Monde）1日援引消息人士說法指出，法國政府正考慮直接向烏克蘭派遣小型軍事部隊，擔任教官協助訓練烏軍，讓莫斯科陷入戰略困境達到威懾效果。

世界報並未透露可能獲授權進入烏克蘭境內的法國軍事教官人數，但外傳可能包括傳統部隊。此前，法國特種部隊參與在波蘭訓練烏兵的任務，以及護送要運至基輔的軍備至烏克蘭邊境。

據信，法國政府傾向提供烏克蘭實地訓練，包括操作防空系統，這是因為基輔地對空軍事設施經常成為俄軍目標，「法國或其他國家士兵的存在可能保護烏克蘭境內部分地區。」法國政府認為這種部署是對莫斯科構成戰略困境的方式之一，可能限制俄羅斯瞄準和打擊能力。

法國至今否認派兵前往烏克蘭，但總統馬克宏不排除北約在烏克蘭部署軍隊的可能性，「我們不能排除任何因素，將採取一切必要措施阻止俄羅斯打贏這場戰爭」。不過馬克宏的這番說詞也促署西方國家陸續表態，包括美國、英國、德國、義大利都澄清沒有類似的計畫。

俄羅斯已警告，北約向烏克蘭部署軍隊將無可避免導致俄羅斯與北約之間的直接衝突。

ET快訊
快訊／唐治平現身派出所！領取媽媽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

AMD評估在台灣投資50億！　蘇姿丰：和台積電關係堅固

尪動刀解決男性女乳症　術前妻抓一下：C罩杯掰

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播

車太鉉3寶爸談面臨小孩青春期　自爆最大苦惱「跟高3兒子有代溝」

長榮海運股東會唇槍舌戰　投資人期待經營權塵埃落定

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

相關新聞

美F-35戰機在烏參戰？星防長說溜嘴

美F-35戰機在烏參戰？星防長說溜嘴

新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）2月28日宣布新加坡將添購8架F-35A型戰鬥機，滿足新加坡現階段與未來的國防需求，並在國會提及「美軍利用F-35戰機定位、識別俄軍在烏克蘭的地對空飛彈基地，並把這些資訊與北約國家共享」。這一段話被大陸媒體解讀為美軍已在烏克蘭參戰。

德援烏軍事機密疑外洩　俄媒公布錄音檔

德援烏軍事機密疑外洩　俄媒公布錄音檔

瑞銀預測今年「驚喜意外」：AI帶動美股漲20％、蘋果市值暴跌

瑞銀預測今年「驚喜意外」：AI帶動美股漲20％、蘋果市值暴跌

數百俄烏國民久住2年不回國　斯里蘭卡開收簽證費

數百俄烏國民久住2年不回國　斯里蘭卡開收簽證費

俄軍A-50預警機遭自家導彈擊落

俄軍A-50預警機遭自家導彈擊落

關鍵字：

俄烏戰爭世界報

讀者迴響

最夯影音

更多

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面