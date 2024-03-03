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快訊／日本又雪崩！北海道利尻山「多人遭活埋」　1人昏迷重傷

記者王佩翊／編譯

根據《北海道文化放送》報導，位於北海道利尻富士町的利尻山3日中午12時39分發生雪崩，有3人遭到活埋，警消獲報後也從札幌派出救援直升機加入救助工作。受困3人目前皆已獲救，但其中一人失去意識且腿部骨折，仍未脫離險境。

警方中午獲報後，隨即趕往位於利尻山東側海拔300至400公尺處的雪崩現場，並確認共有3人遭埋。雖然全員皆已獲救，但其中一人腿部骨折重傷且失去意識。據悉，重傷者為登山客，另外2人則為嚮導，皆屬於一個8人登山團。事發當時8人登山團的其餘5人與正好在附近的另外2個登山團隊都一同加入救援行動。

北阿爾卑斯山脈風吹岳與鳥取縣大山町的大山2日也曾接連發生雪崩。警消2日上午11時30分接獲登山客通報稱，風吹岳發生雪崩，有至少10人遭到活埋。警方隨後也派出救援直升機與救難人員到場，其中2人順利獲救，其餘登山客則是自行爬出雪堆脫困。

鳥取縣大山町的大山2日中午12時也發生雪崩，有3名登山客遭到活埋，其中1名70多歲男子2日下午成功獲救被送往醫院治療，目前已經脫離險境，但其餘2人至今失聯。警方3日上午重啟搜救任務，但是因為天氣惡劣，進展仍不順利。

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