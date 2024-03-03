　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓結婚新人10年銳減4成　財團祭「生1胎送1億」超狂員工福利

▲▼結婚。（圖／CFP）

▲南韓結婚新人對數10年來驟減40％，生育率也創下歷史新低。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓政府機關3日公布統計調查，2023年結婚的新人有19萬3673對，相較2013年的32萬2807對，結婚件數10年來大幅減少4成。此前，南韓去年生育率創下0.72的歷史新低，還有財團老闆祭出「生1胎送1億韓元」獎金來鼓勵員工生育。

根據韓聯社報導，南韓統計廳調查與國家統計入口網站數據顯示，南韓去年結婚件數為19萬3673件（暫定值），比起10年前的32萬餘件足足減少了4成。事實上，南韓在2011年之前每年結婚件數時有增減，但從2011至2022年為止，曾經長達11年連年減少，直到2023年才因為新冠疫情延後的結婚潮等因素增加了1983件。

從各個季度來看，2022年第三季結婚件數的同期比開始反彈回升，一直到2023年第二季都保持著增加趨勢，不過2023年第三季與第四季又有所減少，似乎代表熱潮已過。

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲南韓政府調查，民眾不結婚的原因仍以經濟考量占最多數。（示意圖／CFP）

統計廳調查顯示， 20歲至40多歲南韓民眾不結婚的原因，以「婚禮費用、住房準備等結婚資金不足」所占比例最高，其次則是「感受不到結婚的必要性」與「沒有遇到想結婚的對象」。

報導指出，南韓結婚人數減少也影響了新生兒數量的銳減，從2013年出生的43萬6455名新生兒，到2023年只剩下23萬名新生兒，10年來減少了47.3%。加上南韓2023年再創生育率新低，平均每名女性一輩子僅生育0.72名孩子，統計廳還預測，由於疫情時期結婚的夫妻減少，2024年生育率可能繼續下滑至0.68，甚至更低。

▲▼年輕世代認為，職場女性結婚、生子未必是對未來有利的打算。（圖／CFP）

▲南韓房地產開發商祭出「生一胎給一億」的超狂員工福利。（示意圖／CFP）

隨著低生育率成為嚴峻問題，南韓主要經營房地產開發與租賃的富榮集團上月在2024年新年開工時發出生育獎金，向自2021年以來生育1名子女的員工提供1億韓元（約新台幣237萬元）。另有3名員工連年生育2名子女，還有2名員工喜迎雙胞胎寶寶，都分別獲得了2億韓元（約474萬元）的獎金。

富榮集團稱，這次一共發出了70億韓元（約1659萬元）的生育獎金，且這項「生一胎給一億」的福利制度將持續實施。創辦人兼會長李重根還表示，如果未來政府願意將永久租賃住宅事業下放民間參與，將向生育3胎的員工提供國宅等級的永久租賃住宅。據報導，富榮集團除了生育獎金，還有大學學費、直系親屬醫療費、養育津貼等福利。

ET快訊
快訊／唐治平現身派出所！領取媽媽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

AMD評估在台灣投資50億！　蘇姿丰：和台積電關係堅固

尪動刀解決男性女乳症　術前妻抓一下：C罩杯掰

拜登接受時代雜誌專訪　重申不排除動用武力保護台灣

愛女遭學長姐霸凌！悍母衝學校「痛毆施暴者」打到住院　獲判無罪

魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

功德點數滿了？泰男寺廟免費打工「竟贏千萬頭獎」：神明加持

才剛選出首位女總統！墨西哥女市長街頭遭轟19槍亡　生前曾被綁架

屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」　軍中不滿高漲

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

專挑遊客下手！哥斯大黎加28歲男裝衝浪教練　拖7女到廁所性侵

沒牽繩！小狗狗暴衝「撞翻」自行車　韓50多歲騎士河堤摔死

2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播

車太鉉3寶爸談面臨小孩青春期　自爆最大苦惱「跟高3兒子有代溝」

長榮海運股東會唇槍舌戰　投資人期待經營權塵埃落定

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

相關新聞

大叔與妻吵架　隔天驚見復仇便當社死

大叔與妻吵架　隔天驚見復仇便當社死

許多日本人妻會幫老公準備愛心便當，十分貼心。但一名日本男網友卻透露，自己跟老婆大吵後，隔天竟被老婆報復，害他收到「恥度滿點」的便當。

1月加班148小時！能登地震77%職員達過勞死線

1月加班148小時！能登地震77%職員達過勞死線

2023年陸幼兒園新生「驟減534.5萬人」

2023年陸幼兒園新生「驟減534.5萬人」

南韓偵察衛星拍到平壤「金正恩辦公室」

南韓偵察衛星拍到平壤「金正恩辦公室」

日國民冰棒8年內「漲2元」　社長率員工90度鞠躬道歉

日國民冰棒8年內「漲2元」　社長率員工90度鞠躬道歉

關鍵字：

少子化生育政策南韓結婚南韓少子化南韓低生育南韓生育補助日韓要聞

讀者迴響

最夯影音

更多

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面